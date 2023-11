La DJ y empresaria Marcela Reyes contó que pasó por un duro momento de su vida que nunca pensó que pudiera superar. Su mamá pasó por una de las enfermedades a las que la Medicina no ha podido encontrarle la cura: el cáncer.

Ella confesó que fue el momento más duro de su vida y el único en el que llegó a considerar quitarse la vida. “La hacen la cirugía, le retiran un pedazo de seno, pasa lo de mi papá [separación] y los médicos me decían ‘tu mamá está muy mal’. Tuve un sentimiento horrible de ‘¿qué hago? ¿salgo y me le tiro a un carro?’. Creo que ha sido el único momento en que he sentido ganas de quitarme la vida”, contó en ‘La red’.

(Vea también: Marcela Reyes, sobre las críticas por salir de ‘Survivor’: “Vaya usted a ver si aguanta”)

La también ‘influencer’ señaló que a pesar de que su mamá no sabía todo el concepto de los médicos, ella entró y le dijo: “Mamá, tienes que pararte muy fuerte. Necesito que pongas toda tu voluntad. Yo sé que es muy duro todo lo que estás sintiendo por mi papá. Pero tú no puedes ser egoísta, porque yo no tengo a nadie más en la vida, solo a ti”, dijo.

Marcela Reyes contó el abandono de su papá, sin explicaciones

“Me mandaron una foto de mi papá casándose. A mí mamá no le habíamos dicho que se había casado, ella ya sabía que se había ido con otra mujer. Pero ella tenía la esperanza de que volvería en algún momento”, señaló.

Además, contó que decidió llevar a su mamá a donde la familia de su papá y su tía fue muy dura con ellas, pues las echó y les dijo que no lo buscaran.

Lee También

“Cuando fui al entierro de mi abuela, me abrazó. Me dijo que me amaba, que yo era la luz de sus ojos, que no lo juzgara. Traté de tener ese encuentro pero el corazón no me daba todavía. Además porque la señora estaba ahí. Yo llorando a mi abuela en el ataúd, pero viéndola a ella ahí consolándolo”, agregó la también modelo, quien también contó que le han hecho brujería.

A pesar de que han tratado de retomar el contacto, la DJ acotó que a veces ella decide no hablarle y luego, de repente, volverlo a buscar y en esa etapa de su vida todavía permanece.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.