La ‘reina de la guaracha’ como es conocida la DJ, le expresó su deseo de abandonar el reality, a Tatán Mejía, presentador del reality, pues no se sentía muy bien físicamente para continuar. “Tatán yo requiero un médico, porque llevo varios días sufriendo de dolores severos por los biopolímeros. Tengo una bola en mi glúteo izquierdo y ya los vasitos de los que migraron empezaron a reventarse y ya el dolor es insoportable. No me siento con energía ni en capacidad”.

Marcela Reyes respondió a críticas

Tras su renuncia, muchos internautas criticaron a la DJ, por supuestamente hacerse la enferma para no continuar en la competencia. “Esto es un claro ejemplo para aquellas mujeres que lo pasan inyectándose cosas, no olviden que el cuerpo les pasa factura”, “menos superficialidad y más naturalidad”, “todo por la vanidad. Qué queda después del placer”, “muy floja”.

Después de tantas críticas, Marcela apareció en sus redes sociales y respondió de manera tajante. “Lo que usted ve en televisión, ni siquiera se logra ver la realidad de todo lo que vivimos ahí. Ojalá hubiera sido libreteado, ojalá nos hubiéramos hecho los enfermos, los desesperados”, comenzó diciendo.

Luego, agregó: “hay mucha gente que dice, ‘esos famosos son flojos, por qué no escogieron mejores personajes’, pues entonces vaya usted a ver si aguanta tan solo 24 horas. Muchos de mis compañeros que se fueron y renunciaron, no lo hicieron por flojos, lo hicieron porque en serio eso es una m****. Una cosa es tú no querer comer teniendo la oportunidad de abrir tu nevera y otro es no tener nada que comer durante días. Hay que vivir las cosas para poder hablar de ellas”.

Lee También

¿Cuáles son las condiciones en las que viven los participantes de ‘Survivor’?

Al tratarse de un reality de supervivencia, los participantes tienen que enfrentarse a difíciles condiciones. No tienen comida, cama, ni útiles personales. La DJ contó cómo fueron esos días en los que estuvo dentro de la competencia. “No teníamos baño, ni papel higiénico, ni pañitos, ni desodorante, ni shampoo, ni nada, al llegar a la isla lo único que había era cocos y tomamos agua de eso y nos dio diarrea a todos, ¿ustedes saben qué es que nos hubiera dado eso en medio de la nada?”. Para la antioqueña, dormir en medio de la nada y no poder comer, hizo que su cuerpo se debilitara y los biopolímeros comenzaran a molestarla mucho. Sin embargo, agradeció la experiencia. “Fue maravilloso en medio de todo lo que viví y todo lo que pasé. Gracias por todo ese apoyo maravilloso”.