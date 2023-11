Katherine Porto, actriz que hace de Romina en ‘Pasión de gavilanes’, se ha ganado el corazón de miles de televidentes en Colombia y la región. Ella contó su dura historia con la depresión en la que llegó hasta no querer vivir.

La también presentadora reveló para ‘La red’ que contrario a lo que muchos piensan de la vida de todas las celebridades, hay momentos duros que no todos aprenden a superar y por poco ella no sale de uno de estos.

“Antes de hacer un cambio en mi vida, yo viví deprimida. No quería bañarme, no abría las cortinas. No creía en nada, pero al tiempo estaba muy vacía y llena de resentimientos. Primero me dio bulimia, me daban atracones de comida llorando y luego vomitaba. Eso me duró un año”, contó sobre su experiencia.

Pero además, cuenta que luego de pasar por bulimia, fue adicta a las compras de ropa, lo cual le trajo severas consecuencias para el bolsillo. “Gastaba mucho dinero, cosas que a veces ni siquiera usaba. No tenía un peso, no tenía para pagar las tarjetas de crédito, debía tres meses de arriendo. Me gasté la plata en fiestas, yo invitaba siempre y era porque no sabía recibir, eso pasaba igual con el amor”, prosiguió la artista.

Además de tener que lidiar con sus sentimientos y emociones, también tenía que seguir criando a su hijo y cuenta que se vio confrontada cuando no tuvo ni para comprarle zapatos a su hijo ―un momento igual de difícil a cuando una pareja la maltrató―.

“Me fui por lo más sencillo, que fue ‘pues, me mato’. Eso es lo más cobarde. Ya tenía planeado cómo hacer. Investigué para que mi hijo no fuera a sufrir viendo sangre ni nada. No fui tan valiente pero igual estaba muerta en vida”, agregó.

Señaló que se acuerda de sí misma “caminando por su cuarto, por la sala y literal era como un alma en pena”. Además, contó que “se tomaba una pastilla y una copa de vino”, para simplemente desconectarse. “Yo no quería vivir. Todos los días me preguntaba ¿a qué putas vine, qué hago aquí?”, añadió.

Ese duro episodio de su vida es parte del pasado y ya lleva más de 13 años viviendo feliz y en armonía con su esposo y su hijo de 22 años. “La vida te da lo que tienes que aprender”, concluyó.

