green

Katherine Porto habló en una entrevista para Pulzo y relató los angustiantes momentos que vivió cuando fue violentada por una pareja que tuvo después de divorciarse.

Todo sucedió una vez que Porto estaba celebrando el día de su cumpleaños, y de un momento a otro, la pareja que ella tenía en ese entonces, la encerró en un baño y la empezó a golpear con sevicia.

“Me pegaba, me tiraba contra la pared, y yo no me pude defender. Yo lloraba con fragilidad, y solo le decía ‘por favor no me hagas esto'”, contó Porto.

Luego del doloroso momento, el hombre la amenazó y le dijo que si le contaba a alguien lo que había pasado, la”mataba”. Muchos de los invitados habían abandonado el lugar, porque pensaban que la pareja estaba en un momento de intimidad en el baño.

Katherine Porto intentó hacerle señas a su hermano, pero “estaba muy chiquito”, y no logró entender que le estaba pidiendo ayuda por la angustiosa situación que acababa de vivir.

Cuando llegó a su casa, Porto corrió hacia la puerta del edificio y su novio se le puso de frente y siguió golpeándola ante los ojos de los transeúntes que pasaban por el lugar, y del vigilante que no la auxilió.

“Me dejó ahí tirada, se subió al carro y se fue. Yo entré vuelta nada, no entendía lo que estaba pasando. No es posible que alguien te maltrate de esa forma, y te llegues a sentir tan chiquita, tan indefensa”, relató entre lágrimas la actriz.

Katherine Porto duró una semana encerrada en su casa y llorando en su cama porque no entendía lo que le había sucedido, y al contarle a su familia le aconsejaron que no denunciara al sujeto, pues ella en ese momento ya era una figura pública.

La actriz recalcó durante la entrevista la importancia de que las mujeres que sufren de violencia de género no se sientan solas, porque no lo están, siempre hay alguien que las puede ayudar en estos momentos.

“No se queden calladas, acudan a entidades como ‘Todos Somos Una’ donde pueden contar lo que les está pasando, las pueden asesorar sobre sus derechos”, expresó Porto.

Video: Katherine Porto recuerda cuando fue víctima de violencia de género