green

Meghan Markle y su esposo, el príncipe Harry, dieron una explosiva entrevista a la presentadora estadounidense Oprah Winfrey, en la que revelaron datos nunca antes conocidos.

Además de acusar a la realeza británica de estar preocupada por cuán oscura sería la piel de su primer hijo y de revelar que el segundo que esperan es una niña, Markle aseguró que contemplo en suicidio en los momentos más tensos de la relación con su familia política.

La duquesa dijo que llegó un punto en el que tuvo que hablar en serio con Harry porque tenía pensamientos suicidas “muy claros, reales y constantes, que daban miedo”.

“No veía una solución, me sentaba en las noches y no entendía cómo todo se estaba desencadenando. No lo veía, pero es peor cuando lo sientes por parte de tu familia. Mi mamá, mis amigos me llamaban y me decían: ‘no te están protegiendo’. Me di cuenta de que todo estaba sucediendo solo porque yo estaba respirando”, dijo Meghan Markle a Oprah y agregó:

“Tenía vergüenza de decirlo, y más admitirlo a Harry, porque sé las pérdidas que ha sufrido, pero sabía que si no lo decía, lo iba a hacer. Yo solo no quería vivir más. Fue un pensamiento constante, muy claro, real y aterrador”.

Meghan Markle y su paso por la realeza. Fuente: Infobae pic.twitter.com/jxm0jdvHDd — Minuto USA (@USAminuto) March 8, 2021

En ese momento, Oprah Winfrey para dejar claro lo que estaba escuchando, le preguntó directamente si quiso hacerse daño y contemplo el suicidio.

“Sí, (tuve pensamientos) muy claros y aterradores. No sabía a quién pedir ayuda”, respondió Meghan y explicó que acudió a “una de las personas de mayor rango en la institución” de la Casa Real y le suplicó que le ayudara a mejorar su salud mental, pero le respondieron “que no, que no podían hacer nada” por ella.

“Nunca hicieron nada, así que tuvimos que encontrar una solución”, agregó Meghan, en aparente referencia a la decisión de ambos de apartarse de la monarquía y empezar una nueva vida fuera del Reino Unido.

La duquesa de Sussex recalcó que, aunque en ese momento no pudo sentirse “más sola”, ha recuperado su salud mental y ahora siente que “merece la pena vivir”.

Explosiva entrevista de Meghan Markle y el príncipe Harry a Oprah Winfrey