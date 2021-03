La Casa Real británica se prepara para las potenciales consecuencias de las declaraciones de los duques de Sussex, dijo la agencia EFE sobre la charla que será transmitida por la cadena estadounidense a las 8:00 p.m. (hora de Colombia).

Según el Sunday Times, generalmente bien informado sobre cuestiones monárquicas, la reina (que ya ‘saboteó’ la entrevista) no seguirá el programa que este domingo 7 de marzo se difundirá en EE.UU. y el lunes en el Reino Unido, pero su entorno -que tilda de “circo” la conversación- se muestra listo para adoptar represalias si se vierten ataques personales.

El momento de la entrevista se considera particularmente inoportuno por el Palacio de Buckingham, pues el marido de Isabel II, el príncipe Felipe, se halla hospitalizado por una infección desde el 17 de febrero y acaba de ser sometido a una intervención cardíaca.

La intención de la reina, según los medios británicos más cercanos a palacio, es tratar de ignorar la batalla dialéctica en la que se hallan los duques de Sussex y multiplicar sus actividades públicas en las próximas semanas para destacar su papel de servicio a la sociedad.

Isabel II dará un mensaje grabado en un programa televisado este domingo por el Día de la Commonwealth, en el que se espera que aborde sobre todo los efectos de la pandemia pero no que haga alusiones indirectas al conflicto en el interior de la familia real.

Fuentes monárquicas citadas por el Sunday Times señalaron que el entorno de la reina “saldrá en tromba” si las declaraciones del príncipe Harry y Meghan Markle (que usó un costoso vestido en la entrevista con Oprah) contienen cuestionamientos sobre la corona o ataques personales.

La prensa británica dedica este domingo grandes portadas a la entrevista del nieto y la nuera de la monarca con Oprah Winfrey, que llega a ser comparada por su relevancia con la que Diana de Gales ofreció a la BBC en 1995, en la que reveló sus problemas maritales y sus conflictos personales.

CBS Presents Oprah with Meghan and Harry: A Primetime Special this Sunday at 8/7c. #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/zJZ6IyRZJw

— CBS (@CBS) March 3, 2021