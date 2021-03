green

Maleja Restrepo se unió al club de colombianos que pasa dolores de cabeza por los cobros abusivos de algunas aerolíneas. La ‘influencer’ contó a través de su cuenta de Instagram lo que le sucedió cuando quiso hacer efectivos este fin de semana unos tiquetes que había comprado en septiembre del año pasado.

La también modelo iba a viajar hace seis meses a Santa Marta, pero días antes contrajo coronavirus junto a Tatán Mejía y ellos tuvieron que cancelar el plan. Ambos decidieron cumplir con ese viaje este fin de semana, pero lo descartaron totalmente luego de ver cuánto les cobraba la aerolínea por cambiar los asientos de clase económica a ejecutiva, ya que en la primera ya no había cupo.

“Me parece absurdo”, expresó Maleja en el principio de su relato. “Lo primero es que no había cupo en la cabina económica que habíamos comprado. Miramos cuánto vale en la cabina ejecutiva. Pónganle cuánto me toca pagar adicional a los tiquetes que ya compré o el dinero que pagué por esos tiquetes. Cuánto toca pagar adicional por ir a Santa Marta el viernes y devolvernos el lunes…”, agregó Restrepo.

“Yo no sé si reír o llorar. Me parece ridículo, es una cifra astronómica, no logro comprender cómo adicional a los tiquetes me va a tocar pagar eso”, reflexionó la actriz antes de revelar la cifra en cuestión.

Acto seguido, Restrepo confirmó que la aerolínea le pedía más de 7 millones de pesos por cambiar sus asientos de clase económica a ejecutiva. Fue tan abusivo el cobro que le hicieron que ella y Tatán Mejía decidieron no viajar a Santa Marta este fin de semana.

“Obviamente, no vamos a pagar esa cantidad por ir a ese viaje. Nos vamos a recorrer Boyacá, ese departamento tan bonito, y en carro. No tenemos que gastar toda esa plata, que en verdad a mí no me cabe en la cabeza”, comentó Restrepo.

Por último, Maleja se refirió a los relatos similares que muchos seguidores le dejaron en su cuenta de Instagram. “Por lo que he leído, a varias personas les ha tocado esa terrible situación con las aerolíneas”, concluyó.

A continuación, los videos en los que Restrepo habló del excesivo cobro que le hicieron: