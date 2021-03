green

Los presentadores de ‘La Red’ mostraron indignación ante las palabras de Rubén Villa, quien habló en su programa y lejos de mostrar arrepentimiento o pedir perdón, salió con un montón de excusas para defender su reprochable agresión a Karen Molinares.

La representación femenina del programa de chismes, Mary Méndez, fue la que más dolida se mostró por la situación y sobre todo por las descaradas palabras del locutor.

Mientras veían el video de la brutal golpiza, Mary expresó que para ella ese hecho era un intento de asesinato porque Villa es un hombre corpulento que con un golpe “mal dado” pudo haber matado a su expareja.

“En un mal lugar y esta mujer no podría contar el cuento. No más de pensar que a mí me pueda pasar algo así, me altera”, expresó la presentadora antes de escuchar al locutor.

Luego de escuchar la intervención del agresor fue que Mary Méndez explotó. “Indiscutiblemente, una personas sin cerebro, este sujeto no tiene ningún tipo de cerebro, no tiene absolutamente nada en la cabeza. Califica a las mujeres como gordas o flacas, bonitas o feas. Es lo único que usted tiene en la cabeza, usted lo que es es un payaso y un mequetrefe”, dijo molesta.

Durante la entrevista, entre otras cosas, Rubén Villa dijo que a su ex no le había pegado tan duro como al hombre que la acompañaba, a pesar de que en el video, capturado por una cámara de seguridad, se puede ver claramente que le dio 2 fuertes puñetazos y que no pudo seguir agrediéndola porque se enredó y se cayó al suelo.

#NoHayDerecho

Luego que un video en el que #Rubénvilla golpeara a un hombre y a una mujer se hiciera viral, el locutor protagonista de este nos habló y nos contó sobre qué relación tenía con la mujer del video y esto fue lo que nos dijo La historia ya mismo por @Caracoltv pic.twitter.com/48WHaVTOkb — La Red Caracol (@LaRedCaracol) March 6, 2021

Todas las palabras del locutor agresivo indignaron a Mary. “Este señor está enfermo de la cabeza, punto. Está enfermo de la cabeza, debería buscar ayuda inmediatamente, debería estar en una clínica psiquiátrica”.

“Estoy tan mortificada, esto me tiene tan alterada que por primera vez en la historia de ‘La Red’ me voy a automutear”, finalizó la panelista de ‘La Red’ ante su indignación.

En ese momento su compañero Frank Solano tomó la palabra para seguir criticando las palabras de Villa. “Estas son las circunstancias en que uno tiene que hacer definitivamente un nudo a la lengua para no decir todo lo que se le está viniendo a la cabeza. Cómo te refieres a ella como perra, está bien que usted se considere un can de la calle, pero ni los perros actúan así, no son tan agresivos, tan violentos”, zanjó y agregó:

“Yo esperaba al menos un arrepentimiento, un gesto de humanidad, pero no hay visos de tal humanidad y fuera de eso, el malo no es el que pega, sino el que lo publica”.

La Fiscalía ya tomó cartas en el asunto y está investigando a Rubén Villa, incluso desde ‘La Red’ aseguran que también indagan sobre otros delitos y otros casos de violencia de género, como él mismo lo reconoció en el programa de Caracol.

Mary Méndez explota contra Rubén Villa, el locutor que agredió a su ex