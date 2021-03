green

Lejos de mostrarse arrepentido y querer ofrecer disculpas por su reprochable acto, Rubén Villa sacó todo tipo de excusas durante la entrevista que dio a ‘La Red’.

El pasado 24 de febrero en un establecimiento de comidas rápidas en la población de Santa Lucía, en Atlántico, Villa agredió brutalmente a su ex, Karen Molinares, y un sujeto que estaba con la mujer.

Desde entonces miles de personas han criticado su actuar, pero él, por varios medios ha salido a defenderse, e incluso ha calificado el suceso de “estupidez” y se ha mostrado como la víctima.

“Ella era mi pareja hasta ese día. Nosotros tuvimos una relación de un año, suspendimos en octubre, también por actos de violencia, reiniciamos en diciembre, pero esta vez no la noté con compromiso. Como dicen por ahí, yo bailo al son que me toquen. Yo seguía con mis mujeres por ahí, pero muy enamorado de ella. He estado con mujeres más lindas, mejor cuerpo, pero era la que amaba”, dijo el locutor al inicio de su diálogo con el magacín de chismes.

Sobre el día de la agresión, dijo a ‘La Red’ que en su cabeza tenía sentarse enfrente de su ex y el otro hombre o saludarlos, pero que le salió una reacción “involuntaria, si estuviera en mis manos hacer una cosa de esas, jamás lo haría, pero no puedo controlarlo, es un impulso que sale dentro de mí”. Incluso aseguró que no se acordaba que se cayó al suelo, como se ve en el video, y que en ese momento tenía un arma traumática, por lo que decidió irse.

“Sentido de protección también, el perro cuando ve que de pronto otro perro quiere montar la perra, le pela los dientes. A él sí le pegué duro, a ella no le pegué tan duro. Si yo hubiera querido asesinarla como dicen muchos, yo le disparo, los quemo y se arma una balacera ahí. Hubiera sido una catástrofe, pero la verdad, le pegó como quién dice esta es la mía”, expresó descaradamente Rubén Villa.

Cuando le preguntaron si se considera una persona machista, no dejó de defenderse y excusarse con descaro. “Machista en el concepto de hoy día sí, pero dentro de lo normal no. Hoy se le está llamando machista al que exige su posición masculina como marido. Hay una especie de liberación femenina. Si vamos a los parámetros de la Biblia, obviamente nunca sería machista, simplemente estoy exigiendo mis derechos”.

Luego habló sobre el audio que se viralizó en redes en donde él, después de agredir brutalmente a Karen Molinares, dice que no es guache y que si le quieren creer, bien y si no de malas. Además ahí expresó que había tenido otras 49 novias y que ellas podían dar fe de que no es un violento.

Sin embargo, más adelante reconoció que ha maltratado a 3 mujeres y dio sus nombres: Karen Castillo, mamá de sus hijas, Diana Ferrer y Karen Molinares.

A pesar de ello volvió a señalar que no se considera una mala personas: “Yo quería decir que no soy una persona agresiva, que no soy un peligro para la sociedad. Soy una persona cariñosa, sobre todo compasiva. Lo que tengo consciente es que tengo un error, un problema que es involuntario, que no está dentro de mí, es como si mi cuerpo estuviera en contra de mi pensamiento y tengo que superar eso”, finalizó en ‘La Red’.

