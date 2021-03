La mujer, identificada como Karen Molinares, estaba en un establecimiento de comidas rápidas acompañada por un hombre. Según los videos de seguridad, la agresión se registró el pasado 24 de febrero en ese municipio, pero solo hasta ahora se conocieron las imágenes.

En la grabación se puede ver que minutos antes de las 10:00 de la noche de ese miércoles, la mujer conversaba con su acompañante en una mesa a las afueras del local cuando Villa se acerca caminando.

El agresor la jala del pelo para impactarla por segunda vez antes de hacerla caer al piso; luego se tropieza con ella y se levanta para enfrentar a las personas que salen del lugar a encararlo.

Segundos después, y sin mirar a su víctima se aleja caminando tranquilamente del lugar. Varios ciudadanos brindan atención a la mujer, que luce desconcertada, al tiempo que el hombre que estaba con ella sangra por su nariz.

La agresión fue tan repentina que a Villa le bastaron solo 5 segundos para golpear a dos personas y unos instantes más instantes para irse. Sin embargo, el video dura un poco más de dos minutos y también registró el audio de la conversación de las personas luego de la golpiza.

Este es el video difundido por el periodista José Granados, que escribió un mensaje criticando el actuar de la Fiscalía.

A propósito de ello, el hombre aprovechó el reconocimiento que tiene en Santa Lucía para grabar un audio y pedirles a las personas que lo difundieran. En la grabación, aunque reconoció que “era vergonzoso”, intentó justificarse así:

“Cuando yo procedo de una manera de esas es porque ya he pedido el favor más de 8 veces y eso me pasa solamente con una que otra persona, para quienes pensaron que yo a todas las mujeres les pego porque soy un guache”.

Según él, ha tenido “50 novias” y dijo que no lo contaba para lucir como “machoman” sino porque esas otras 49 pueden decir que nunca les levantó la mano.

Calificó el hecho como una “pendejada” y “un problema ridículo” por el que estaba perdiendo a su novia. Para Villa, no es necesario acudir a una audiencia judicial porque ya no tiene “resentimientos” y se le “pasó la rabia”.

Luego, dijo que hay una contraparte de la historia como si hubiese explicación para su brutal agresión, que la contará si está ante un juez y añadió en un tono irónico:

“No sé de dónde salió ese chisme que a mí me van a meter preso porque toqué a una mujer de una manera fuerte. […] Eso no va a pasar, yo no voy a ir preso por una estupidez de esas. Aunque haya maltrato, los procedimientos no se hacen así se fácil y eso si yo representara un peligro para la sociedad para todas las mujeres, no para una en particular”.