En la sesión, el cabildante Andrés Forero aseguró que Claudia Ardila Torres, la gerente de la Subred Centro Oriente del Distrito recordó que cuando le pidieron explicaciones ella dijo que solo se había enterado de la celebración de sus trabajadores hasta el 15 de enero de 2021.

Sin embargo, difundió un audio que, según él, prueba que tenía conocimiento de la reunión desde el 5 de diciembre, un día después de que se hiciera:

“Te quiero comentar que ya hablamos sobre el video de lo de anoche allá en administrativa. Ya vamos a tomar cartas en el asunto el lunes, te agradezco muchísimo, pero te pido el favor de la discreción total con esto. Entiendo que esto te lo mandó la doctora Sotelo, entonces por favor dile a ella que total discreción y que no quiero que esto se ventile hasta que no tomemos medidas”.

Este es la intervención de Forero en el Concejo de Bogotá:

Forero añadió que pese a lo que afirma en la grabación, Ardila Torres nunca hizo nada para sancionar a los involucrados y añadió: “Nos mintió a los concejales de Bogotá en la cara en una plenaria. Además, incurrió en falsedad ideológica de documento público”.

Entre tanto, el concejal Luis Carlos Leal añadió que esa doctora fue víctima de acoso laboral por parte de sus superiores y compañeros y terminó saliendo de la institución.

Pese al miedo, la doctora Sotelo se atrevió a hablar y le contó a Blu Radio que luego de su denuncia la cambiaron de puesto, de funciones, de lugar de trabajo y hasta alteraron sus horarios:

“Recibo una llamada de parte de la dirección de urgencias en donde me dicen que a partir de la fecha de febrero me cambian de unidad, me cambian las funciones que estaba ejerciendo y me mandan para Chircales y Altamira noche intermedia”.