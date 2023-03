La actriz rompió su silencio y relató un episodio que vivió hace varios años y que ya superó. Sin embargo, confiesa que marcó su vida porque, a partir de eso, hoy en día se valora aún más como mujer.

El hecho se dio hace varios años. Sin embargo, Katherine Porto reconoce que prefirió no sacarlo a la luz pública porque no fue con su exesposo, sino con un exnovio, de quien prefiere mantener su nombre en secreto. “Fue un momento feo, fue muy feo. Me lo callé”, dice la actriz.

“Recuerdo que en ese momento se lo conté a mi papá, me decía que no podía ser eso. En ese momento fue horrible porque me lo tuve que callar y todavía me lo callo porque digo ‘Ya para qué’”, contó Katherine, en entrevista con Caracol Radio.

Aunque no entregó detalles de cuándo se dio el episodio, relata que el momento más duro fue en una celebración de su cumpleaños, cuando su novio de la época la maltrató en plena calle y ni siquiera el portero del conjunto la ayudó.

“Fueron muchos días en mi cama llorando. Luego pasas por esa etapa cuando dices: ‘Es mi culpa’. (…) Después que analicé todo digo: ‘Qué les pasa a muchas mujeres, no hay nada que justifique que un hombre te maltrate, te haga sentir vulnerable”, recalcó la actriz.

Recordada por su papel en ‘Hasta que la plata nos separe’ y otras novelas, la actriz destacó su valentía para recordar esa historia y hacerla pública varios años después. Según dice, ese episodio le generaba “rabia, dolor, impotencia”, pero ahora se llenó de valor.