Aunque muchos no lo tenían en le radar, Katherine Porto tiene un hijo grande que algunos podrían llegar a confundir con su pareja sentimental por los mensajes amorosos que la famosa actriz le deja en sus redes sociales.

“Viniste a enseñarme a amar, viniste a enseñarme que el amor no tiene condiciones, que el amor es una fuerza que mueve océanos enteros, que el amor no corta las alas”, se lee en una de las dedicatorias de la actriz a su hijo Alejandro Araújo.

Katherine Porto es una de las actrices que hace parte del elenco de la tercera entrega de ‘Pasión de gavilanes’, novela de Telemundo que se transmite de lunes a viernes por el Canal Caracol.

Alberto Araújo, padre del hijo de Katherine Porto

Katherine Porto y Alberto Araújo se separaron y él tomó la decisión de llevarse a su hijo a vivir a Cartagena, una situación que se juntó con otras provocándole una fuerte crisis depresiva, por la que tuvo pensamientos e ideas suicidas.

“Yo sentí que todo se derrumbó. El trabajo no fluía, nada salía bien… Era como que el universo me estaba quitando todo para despojarme de ese orgullo y de ese ego que no me dejaba conectarme con mi verdadera esencia”, contó hace un tiempo.

Actualmente, la actriz está casada con Max Oldham, con quien primeramente contrajo nupcias en secreto en los Estados Unidos, y con el que hace poco renovó votos en un ritual espiritual en el río Palomino, La Guajira, según el Canal RCN.

En el pasado, la actriz cartagenera tuvo un noviazgo con Lincoln Palomeque, con quien compartió set en la exitosa telenovela del Canal RCN ‘Hasta que la plata nos separe’.

No obstante, esa relación no prosperó porque Katherine Porto no superaba sus sentimientos hacia un polémico ex de Valerie Domínguez, otra actriz, presentadora y reina de belleza.

A qué edad tuvo Katherine Porto a su hijo

La actriz y presentadora cartagenera nació el 31 de enero de 1977 (46 años). Aunque su padre quiso que estudiara Medicina, ella deseaba estar en los medios y por eso inició la carrera de Comunicación Social.

Siendo una joven conoció a Alberto Araújo y cuando tenía 20 años, en 1997, quedó embarazada de su hijo.

