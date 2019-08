Katherine y Lincoln fueron pareja después de que ella tuviera una relación con Juan Manuel Dávila, el empresario con el que la exreina Valerie Domínguez tuvo un noviazgo y además terminó involucrada en el caso de Agro Ingreso Seguro (AIS).

El amor con Juan Manuel fue “tan intenso” que Katherine tuvo una “tusa bien fuerte” por él, según dijeron unos amigos de ella en el mencionado programa. Es más, la misma artista reconoció que por este personaje fue que no pudo continuar su idilio con Lincoln.

“Fue superbonito en su momento, pero dije: ‘Yo no puedo seguir aquí’, porque yo estaba enamorada de Juan Manuel. Entonces, me tocó decirle [a Lincoln]: ‘No puedo’”, reconoció la famosa en la conversación en la que también se refirió a sus problemas de depresión e ideas suicidas de las que ya había hablado antes.

Y es que hasta la mamá de Katherine recordó que para su hija “fue duro” terminar con Juan Manuel porque “estaba muy enamorada de él… se querían mucho”, al punto que la progenitora pensó “que se iban a casar”.

Lo cierto es que, de acuerdo con una declaración de la actriz, ella y Juan Manuel habrían terminado por una infidelidad de él a los tres años y medio de su noviazgo, que empezó después de que se conocieran “en la casa de un amigo” y se enamoraran “a primera vista”.

“Habíamos peleado, yo le dije que no lo iba a acompañar a unas fiestas del mar, y resulta que después me llama una amiga, otra actriz, y me dice: ‘Oye, que lo vi con Fulanita agarrados de la mano’. Yo: ‘¿Ah? No lo puedo creer’. Y a partir de ahí empezó todo el rollo; fue horrible”, rememoró en la entrevista.