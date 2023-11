Marilyn Patiño no dio detalles de por qué o quién la estaba amenazando, pero sí dijo que las autoridades ya tienen conocimiento de la situación que está pasando y aseguró que en su momento dará nombres y hablará del tema.

Por ahora, la artista, que en octubre reveló que mataron al papá de sus hijos y su exesposo, está comenzando desde cero en Estados Unidos, y no tiene “ni un peso”, pues salió de Colombia para proteger su vida y la de sus retoños.

(Vea también: Marilyn Patiño tuvo expareja que también murió; se mató en accidente con famosa actriz)

“Estoy durmiendo en un colchoncito en el piso y no me da vergüenza decirle al mundo que estoy pasando necesidades. […] No tengo ni un peso, y no me da pena decirlo”, declaró en sus historias de Instagram.