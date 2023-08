La también cantante aseguró en una entrevista en ‘La sala de Laura Acuña’ que hacía de recepcionista en ‘Los Reyes’, rol con el que tenía escenas recurrentes, pero con una historia importante.

Sin embargo, Marilyn Patiño no se aguantó cómo la trataban en la producción, por lo que tomó una drástica decisión.

La actriz, que sufrió abuso cuando era adolescente, dejó el papel botado y el canal tuvo que contratar, para su personaje, a otra reconocida actriz, de la que no dio el nombre. Renunció delante de “mucha gente”, y exponiendo todo lo que ella sentía, contó en este video (desde el minuto 32:18)

Qué le pasó a Marilyn Patiño, que renunció a ‘Los Reyes’

Según dijo la caleña, que se hizo una cirugía en su abdomen, una asistente de dirección de la serie la “maltrataba” y un coordinador llegó a gritarle tan duro, que le quedó “rechinando” el tímpano.

“Yo me empecé a sentir agredida. […] Era un trato muy déspota, displicente. Entonces un día me paré y les dije a todos: ‘Si ustedes tratan a los extras como me tratan a mí, creo que nunca voy a ser extra. Es más, ni deseo ser actriz ya, porque tienen un trato, ustedes con los demás, inhumano y ojalá algún día esto cambie porque ustedes creen que los únicos que merecen buen trato son los protagonistas y déjenme decirles que los protagonistas, sin nosotros, no son nadie y yo ahorita me voy'”, indicó Patiño en ‘La sala de Laura Acuña’.

La artista contó que varias personas del medio le aseguraron que la iban a “vetar” en RCN, pero también recibió el apoyo de Diego Trujillo, actor de la serie, que se dio cuenta de lo que ella vivió.

“Me abrazó y me dijo: ‘Lo hiciste muy bien, yo lo hubiera hecho también’, porque él se dio cuenta de cómo me gritaban. Les faltaba que me pasaran la escoba y trapeador para que yo barriera todo el set“, agregó la cantante.

Después de ese episodio, a la actriz, que resaltó la importancia del respeto para todo el mundo, le salió el trabajo en la icónica novela de Gustavo Bolívar, en Caracol, donde interpretó a Paola.

Patiño indicó que mucho después volvió a trabajar con RCN.