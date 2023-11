La actriz Marilyn Patiño contó su dura experiencia con una dieta que le afectó gravemente el organismo y se sumó a las múltiples bacterias que desarrolló en sus intentos por bajar de peso cuando era joven.

Patiño, quien perdió a su esposo asesinado en Cali, contó que vivió una terrible época cuando decidió bajar de peso con esta peligrosa dieta, que hasta la hizo sangrar la lengua. Esta consiste en comer estos dos ingredientes combinados en todas las comidas del día.

“En todas las agencias me decían que estaba subida de peso. Yo tenía muy bonita forma, pero era ‘trozuda’. Mira lo que es no tener el concepto de la belleza claro. […] La pesa me decía ‘estás gorda'”, señaló la también modelo para ‘La red’.

Marylin explicó que esta dieta la adaptó a su vida cuando se dio cuenta de que la mayoría de modelos en la agencia en la que trabajaba en Cali la hacían.

“La piña picada con el atún. Agua de determinada marca, sin sodio, además. Yo tenía 18 años. Donde hubiera sido a esta edad ni lo admito. Comiendo al desayuno, almuerzo y cena piña con atún. Al tercer estaba mal, ni el agua me la podía tomar. […] Yo me pasaba una servilleta por la lengua y salía entrapada en sangre”, agregó.

La actriz agregó que la dieta por supuesto hizo efecto, pues ya no podía comer nada, porque todo le avivaba la quemazón que sentía en la lengua. Dice que no pensó que le podía afectar la salud ―tal como la de la humorista Susy López con una planta medicinal que casi la mata―. Pero además, ella contó que intentó ser vegana o hacer dietas a base de solo pescado.

“Me aparecieron dos bacterias: Helicobacter pylori, la de las comidas crudas, esa ya la acabamos. Estamos con la otra que es Estreptococos, que es la que produce la amigdalitis, gastritis, laringitis, sinusitis, rinitis”, contó.

Señaló que no va en sintonía con la vida de ‘fitness’ de las personas que pesan la comida, aunque es algo respetable. Sin embargo, señala que en algún momento se rompen esas dietas estrictas y no acumula remordimientos por eso. “A esta edad lo más hermoso es estar saludable. Ese es el cuerpo perfecto, el saludable”, concluyó.

