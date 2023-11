La humorista Susy López contó la dura anécdota que la hizo acercarse a la muerte luego de que, según ella misma cuenta, le faltó autoestima. Ella señaló que una peligrosa dieta con una planta medicinal que usó mal la llevó directo a la clínica .

Se trata del enebro. El portal especializado Mejor Con Salud explica que esta es una planta nativa de Europa, América del Norte y partes de Asia. Es famosa por su uso como condimento pero también se ha popularizado por sus aplicaciones medicinales.

Este es un arbusto y se emplea, según señala ese portal, como antidiarreico, astringente, antiinflamatorio y antiséptico. Además, ha mostrado tener efectos positivos ayudando a los problemas digestivos y enfermedades renales e infecciosas.

“Esa almendrita la debes partir en cuatro partes y tomarte cada pedacito. Igual es malo, pero era la receta que me habían dado. ‘Cómprate unas matas’ también me dijo, eran un poco de cosas. Te pone directa y te da mal de estómago. Yo tenía mucho afán y me metí toda la pepita. Dije ‘qué caramba’, dije que máximo iba a estar más en el baño. Casi me muero”, contó para las cámaras de ‘La red’.

Ella contó que luego de consumir tanta cantidad de la planta medicinal se levantó en medio de la noche con un peso en la cara y creyó que la estaban asustando, pero resultó con la cara hinchada.

“Me dijeron que seguramente estaba intoxicada y que qué había comido en las últimas 24 horas. Me dijeron que presentaba una alergia. Yo me estaba brotando hacia adentro y me decían que en el momento en que eso llegaba al corazón pues que hasta ahí hubiera llegado. Llegué a tiempo al hospital”, prosiguió.

Por último, señaló que el tratamiento fueron algunas inyecciones para contrarrestar la alergia, pero que le quedaron secuelas, como el hígado graso y se brotó bastante de la cara.

“Me hizo falta mucho amor propio. Siento que es primordial. Lo que yo quería en algún momento era encajar. Esta pantallita nos hace creer que la mujer perfecta es estar con la cinturita pequeña, con la pechuguita paradita con la nalgota. Es lo que hay y yo necesitaba aprender lo que hay. Aceptar el gordo y si lo quiero bajar es por salud, no por encajar”, finalizó.

