Carolina Cruz es de aquellas famosas que siempre está dando de qué hablar por sus publicaciones. Y recientemente, ha vuelto a ser tema de conversación por una confesión relacionada con su cuerpo.

Y es que la famosa apareció en sus historias de Instagram para asegurar que desde hace un tiempo se encuentra a dieta y le ha funcionado, pues ya ha bajado seis kilos.

Eso sí, la presentadora de ‘Día a día’ afirmó que no iba a compartir la dieta como tal, pues cada cuerpo era diferente y sería una “irresponsabilidad de su parte”.

“Desde la semana pasada me han preguntado mucho por la dieta que estoy haciendo. Calerito [Carlos] también la está haciendo, aunque es completamente distinta a la mía. ¿Por qué? Porque somos dos cuerpos completamente diferentes y sería muy irresponsable si yo les pongo por acá mi dieta exacta. No les mando una foto o una copia porque cada cuerpo tiene una necesidad completamente diferente”.

Más adelante, la también empresaria se refirió a las razones que la llevaron a cambiar sus hábitos alimenticios:

“Yo lo quería hacer porque me venía alimentando muy mal, estaba comiendo muchas chucherías y eso nos pasa a las mamás que tenemos hijos pequeñitos. Sentía que debía darles ejemplo a mis hijos y empezar una buena alimentación en la casa. Yo hago mucho ejercicio, pero no crean, no me alimentaba tan sano como yo pensaba. Me he bajado seis kilos, me faltan dos kilitos más, sobre todo de grasa, no de masa muscular, afortunadamente”.

¿Carolina Cruz se va de ‘Día a día’?

En los últimos días han nacido rumores respecto a si la presentadora colombiana seguirá en el magacín de Caracol. Y aunque es cierto que se irá del programa, no lo hará de manera permanente.

“Calero viene a presentar Yo me llamo y abandona ‘Día a día’, momentáneamente, y Carolina Cruz y Juan Diego Vanegas, nuestro chef, se van a ‘La vuelta al mundo en 80 risas’”, dijo Juan Esteban Sampedro, vicepresidente de Entretenimiento de Caracol, a la revista Vea.