La actriz, exreina colombiana y exparticipante de ‘Survivor, la isla de los famosos’, Tania Valencia, reveló que estuvo a punto de ser lo que toda mujer en su medio quiere ser: modelo para Victoria’s Secret. Sin embargo, cuando estuvo a punto de ingresar, una estricta e insensible dieta la echó para atrás.

Los presentadores de ‘La Red’ hablaron de que la estética reproducida por Victoria’s Secret ha sido mundialmente criticada por “promover la anorexia y la bulimia. Que se volvieron el problema del año 2000 al 2010”, según señaló Frank Solano.

Valencia señaló que como modelo siempre se sometió a estrictas rutinas de ejercicio y alimentación. “Entré a la montaña rusa de las dietas. La primera dieta la hago de verdura y proteína. Adelgacé rápido pero pensé que ya podía comer otra vez normal y fue el efecto rebote terrible. Comencé a sufrir atracones y al día siguiente me daba más duro el gimnasio”, contó.

Pero además, señaló que cuando se fue para Estados Unidos se topó con formas de compensar la ansiedad, como los vicios y las drogas. “Te mueres de hambre y te da ansiedad porque no puedes comer. ¿Qué lo reemplaza?, el cigarrillo, el trago y otros psicoactivos. Entonces no me gustó porque es venderle una mentira a las mujeres reales”, contó.

Dentro de su carrera en ese país norteamericano, la exreina colombiana señaló que le ofrecieron 250 millones de pesos por ser modelo de la famosa marca. “No pasé. Primero escogieron 15, porque eso es la selección de la presecelección”, dijo.

“Me dijeron ‘tú vas a comer un ‘bowl’, como una papilla, haz de cuenta como una avena en hojuelas con vitamina C para que no se vea la falta de vitaminas en la piel ni en el pelo’. Yo decía ‘ok, esto en el desayuno almuerzo y cena’, y no, solo el almuerzo. Tenías que entrenar dos veces al día. Si te desmayabas tres veces al día era normal”, contó sobre su experiencia en esa empresa.

Hoy en día, Valencia señala que hoy ha hecho las pases con la comida y que hace ayuno intermitente, esquema de alimentación que la mantiene saludable contenta con su contextura física.

