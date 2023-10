Marilyn Patiño se pronunció por el asesinato de su exesposo Héctor Fabián Bonilla Ulloa, quien es padre de sus dos hijos. La actriz pidió en redes sociales respeto y también subió un crudo mensaje junto a una fotografía, teniendo en cuenta que justo hoy 24 de octubre era su cumpleaños.

“Vuela alto, papá Fabian. Te llevamos en el corazón hoy en tu cumpleaños número 44; no hay palabras para describir el dolor” , escribió Patiño en la publicación.

En la imagen que compartió aparecen sus dos hijos. Al respecto, ella pide que como familia puedan tener tranquilidad, respeto y espacio para que nadie los moleste.

Entre lágrimas, Marilyn, reconocida por su actuación en la novela ‘Sin tetas no hay paraíso’, pide ayuda de las autoridades para esclarecer el caso y que ellos como familia no se vean afectados por ninguna amenaza o algo por el estilo.

“Pido que me respeten mi derecho a la privacidad por mis hijos, es un dolor muy grande porque mis hijos se han quedado sin papá, no me interesan venganzas ni represalias”, señaló.