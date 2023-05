Marcela Reyes hizo la dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram en la que aprovechó y les despejó dudas a sus seguidores sobre su fiesta.

Pero hubo una que fue el común denominador de los intereses del público y se refería a qué había pasado con Mauricio Gómez, quien al parecer habría salido del evento en malos términos y discutiendo.

La mujer les respondió a sus más de tres millones de seguidores y explicó que ella no se acuerda del todo que pasó, pues se encontraba altamente alicorada.

“Yo estaba súperborracha, yo no me acuerdo de casi nada, pude ver el video donde la Liendra se ve diciéndole algo a Dani y sí se ve muy incómodo. No sé si fue por la bobadita que yo dije, que realmente fue un chiste que se encuentra uno en internet y fue un tema de borrachos, los borrachos hacen bobadas”, contó.

Sin embargo, dijo que dadas las circunstancias se había levantado a disculparse con el ‘influencer’, que si le había dicho algo que lo ofendió, que la perdonara.

Además, fue muy enfática en que para ella no era para tanto lo que sucedió y que no tiene por qué trascender, pues considera que no fue algo grave.

Qué dijo el esposo de Marcela Reyes por su borrachera

Dentro de las preguntas que le hicieron a la DJ también hubo una muy recurrente, según ella, y era sobre si su esposo se había enojado porque ella estaba pasada de tragos.

Pero marcela contestó con total seguridad que no fue así, que todo estaba bien y que incluso él prefirió no tomar para que ella disfrutara y así poder cuidarla todo el tiempo.