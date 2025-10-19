Un video protagonizado por el creador de contenido conocido como ‘Poseidón Bogotá’ generó gran polémica en redes sociales por la temeraria maniobra que realizó en plena vía pública.

En las imágenes se observa cómo el hombre pega su teléfono celular a un costado de un bus de TransMilenio, invade el carril exclusivo y pedalea a la par del articulado mientras graba la escena.

Después de varios segundos, el ciclista no se queda atrás del bus, pues acelera, lo alcanza y recupera el celular que había dejado adherido a la carrocería, acción que muchos calificaron como un acto de total imprudencia.

El influenciador acompañó el video con una frase que desató aún más la controversia: “Sin miedo, sin permiso y sin límites. Nos tomamos la ciudad en bicicleta”. La publicación fue interpretada como una incitación a asumir riesgos extremos en las vías capitalinas.

¿Qué tiene en la cabeza bicicletas Poseidón? Invitar a rodar “sin miedo, sin permiso” por TM solo expone a los ciclistas a ser arrollados. ¿Acaso son irresponsables o estúpidos? Por eso con @SectorMovilidad lideró implementar agentes para ciclistas y ciclorutas. @CarlosFGalan pic.twitter.com/CsSPeTdhhi — Juan David Quintero (@JD_Quinteror) October 17, 2025

Críticas a joven que expuso su vida en carril de Transmilenio

El II vicepresidente del Concejo de Bogotá, Daniel Quintero, cuestionó duramente el comportamiento del joven y advirtió sobre el peligro que representa promover este tipo de retos.

“¿Qué tiene en la cabeza bicicletas Poseidón? Invitar a rodar ‘sin miedo, sin permiso’ por TransMilenio solo expone a los ciclistas a ser arrollados. ¿Acaso son irresponsables o estúpidos?”, manifestó el concejal.

El hecho reavivó el debate sobre la seguridad vial en Bogotá y la responsabilidad de los creadores de contenido que utilizan el espacio público para realizar maniobras arriesgadas en busca de notoriedad.

