Una nueva jornada de manifestaciones se está llevando a cabo este viernes, 17 de octubre, en Bogotá, pues las autoridades en este momento están tratando de recuperar el control debido a que indígenas y encapuchados están causando estragos.

Sigue a PULZO en Discover

De hecho, los manifestantes se encuentran por la zona de la Universidad Nacional y hasta la Embajada de Estados Unidos, por lo que tuvo que hacer presencia la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO). Debido a esto, Transmilenio anunció que hay afectaciones en siete estaciones, las cuales se encuentran completamente cerradas y eso ha perjudicado el desarrollo normal de toda la operación. Las estaciones son:

Corferias.

Ciudad Universitaria – Lotería de Bogotá.

Quinta Paredes.

Gobernación.

CAN – British Council.

Salitre El Greco – Vive Claro.

El Tiempo – Cámara de Comercio de Bogotá.

Los buses del SITP, por su parte, se están desviando, pero continúan con su operación normal.

Estas son algunas imágenes de las manifestaciones que se están presentando en la capital colombiana:

Lee También

#Bogotá | Los buses de Transmilenio han tenido que ser desviados a la altura de la estación ‘Corferias’ debido a los fuertes disturbios provocados por manifestantes del autodenominado “Congreso de los Pueblos” que salían de la Universidad Nacional. pic.twitter.com/SFjDpelGLg — Pulzo (@pulzo) October 17, 2025

#BOGOTÁ | La estación de TransMilenio Corferias fue vandalizada durante la movilización frente a la Embajada de EE. UU. Por riesgo de vidrios, el personal fue evacuado. https://t.co/R0kxQZ3iBX pic.twitter.com/5aGV6wiZQE — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 17, 2025

#BOGOTÁ | A esta hora se presenta movilización indígena que avanza desde la sede de la Universidad Nacional hacia occidente en la Calle 26, afectando la operación de TransMilenio. Las estaciones Corferias y Ciudad Universitaria dejan de prestar servicio. Autoridades recomiendan… pic.twitter.com/RcPHgpkwuX — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 17, 2025

#BOGOTÁ | A esta hora hay enfrentamientos entre la UNDMO y manifestantes indígenas frente a la Embajada de Estados Unidos. Un policía resultó herido por ataque con flechas. TransMilenio mantiene cerradas las estaciones Corferias, Ciudad Universitaria, Quinta Paredes,… pic.twitter.com/JqT1ukuyHt — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 17, 2025

En este momento, las autoridades avanzan en el plan de recuperar el orden y control de la situación para que las personas puedan volver a sus hogares con seguridad y tranquilidad.

* Pulzo.com se escribe con Z