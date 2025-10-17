Escrito por:  Redacción Bogotá
Oct 17, 2025 - 5:24 pm

Una nueva jornada de manifestaciones se está llevando a cabo este viernes, 17 de octubre, en Bogotá, pues las autoridades en este momento están tratando de recuperar el control debido a que indígenas y encapuchados están causando estragos.

De hecho, los manifestantes se encuentran por la zona de la Universidad Nacional y hasta la Embajada de Estados Unidos, por lo que tuvo que hacer presencia la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO). Debido a esto, Transmilenio anunció que hay afectaciones en siete estaciones, las cuales se encuentran completamente cerradas y eso ha perjudicado el desarrollo normal de toda la operación. Las estaciones son:

  • Corferias.
  • Ciudad Universitaria – Lotería de Bogotá.
  • Quinta Paredes.
  • Gobernación.
  • CAN – British Council.
  • Salitre El Greco – Vive Claro.
  • El Tiempo – Cámara de Comercio de Bogotá.

Los buses del SITP, por su parte, se están desviando, pero continúan con su operación normal.

Estas son algunas imágenes de las manifestaciones que se están presentando en la capital colombiana:

En este momento, las autoridades avanzan en el plan de recuperar el orden y control de la situación para que las personas puedan volver a sus hogares con seguridad y tranquilidad.

