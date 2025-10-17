Imágenes divulgadas en redes sociales muestran los desórdenes que se presentaron en la tarde de este viernes en inmediaciones de la Universidad Nacional, sobre la troncal de la calle 26, a la altura de la estación Ciudad Universitaria.
Uno de los videos, tomado desde un bus de Transmilenio, deja ver cómo las autoridades restringieron el paso de vehículos y peatones, mientras al fondo se observan nubes de humo y aglomeraciones de personas que corren para alejarse del punto de disturbios.
#Bogotá | Los buses de Transmilenio han tenido que ser desviados a la altura de la estación ‘Corferias’ debido a los fuertes disturbios provocados por manifestantes del autodenominado “Congreso de los Pueblos” que salían de la Universidad Nacional. pic.twitter.com/SFjDpelGLg
— Pulzo (@pulzo) October 17, 2025
Pasajeros afectados por los desvíos y disturbios en Bogotá
Debido a la situación, varios buses del sistema tuvieron que hacer retorno y tomar rutas alternas para evitar la zona de riesgo. Quienes se dirigían hacia el Portal Eldorado reportaron demoras y desvíos inesperados, lo que desató molestia entre los usuarios.
Algunos pasajeros compartieron en redes sus experiencias, afirmando que los vehículos detuvieron el recorrido y el tránsito permaneció bloqueado varios minutos mientras la Policía y la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) trataban de controlar la situación.
Otros videos mostraron un helicóptero sobrevolando la zona, al tiempo que se escuchaban varias detonaciones, mientras uniformados avanzaban en formación para controlar los desmanes.
¿HASTA CUÁNDO VAN A PERMITIR EL BLOQUEO DE TRANSMILENIO Y DE BOGOTÁ POR PARTE DE 20 PELAGATOS? @CarlosFGalan pic.twitter.com/zLRruYCRF1
— Sebastián Rodríguez (@srodriguezrcn) October 17, 2025
Transmilenio, por su parte, informó que algunos servicios tuvieron afectación temporal, pero que el paso se restablecerá gradualmente una vez las autoridades levanten las restricciones.
⏰#TMAhora (3:38 p. m.)
📍 Troncal Calle 26:
Una movilización ajena a la operación se desplazan desde la sede de la Universidad Nacional (hacia el occidente), ocupando carriles mixtos y el exclusivo.
🟠 La flota de TransMilenio hace retorno en Corferias y Concejo de Bogotá.… pic.twitter.com/QUhE7C0EaU
— TransMilenio (@TransMilenio) October 17, 2025
