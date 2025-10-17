Escrito por:  Redacción Bogotá
Oct 17, 2025 - 4:57 pm

Imágenes divulgadas en redes sociales muestran los desórdenes que se presentaron en la tarde de este viernes en inmediaciones de la Universidad Nacional, sobre la troncal de la calle 26, a la altura de la estación Ciudad Universitaria.

Uno de los videos, tomado desde un bus de Transmilenio, deja ver cómo las autoridades restringieron el paso de vehículos y peatones, mientras al fondo se observan nubes de humo y aglomeraciones de personas que corren para alejarse del punto de disturbios.

Debido a la situación, varios buses del sistema tuvieron que hacer retorno y tomar rutas alternas para evitar la zona de riesgo. Quienes se dirigían hacia el Portal Eldorado reportaron demoras y desvíos inesperados, lo que desató molestia entre los usuarios.

Algunos pasajeros compartieron en redes sus experiencias, afirmando que los vehículos detuvieron el recorrido y el tránsito permaneció bloqueado varios minutos mientras la Policía y la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) trataban de controlar la situación.

 

Otros videos mostraron un helicóptero sobrevolando la zona, al tiempo que se escuchaban varias detonaciones, mientras uniformados avanzaban en formación para controlar los desmanes. 

Transmilenio, por su parte, informó que algunos servicios tuvieron afectación temporal, pero que el paso se restablecerá gradualmente una vez las autoridades levanten las restricciones.

