Oct 17, 2025 - 4:35 pm

Una fuerte alteración del orden público se registra este viernes en inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos, en el occidente de Bogotá.

Encapuchados y algunos grupos indígenas protagonizan enfrentamientos con miembros de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), lo que ha provocado caos en la movilidad y afectaciones al sistema de transporte público.

De acuerdo con reportes oficiales, los hechos comenzaron pasadas las 3:40 p. m., cuando un grupo de manifestantes inició ataques en la zona diplomática ubicada sobre la calle 26, una de las vías principales de la capital.

“Manifestantes se ubican en la Av. El Dorado (calle 26) con carrera 50, sentido occidente-oriente, y provocan afectación en la movilidad”, informó la Secretaría de Movilidad. Las autoridades recomiendan evitar el sector debido a los bloqueos y desvíos.

La situación obligó a suspender temporalmente la operación en varias estaciones de TransMilenio, entre ellas Corferias y Ciudad Universitaria – Lotería de Bogotá, mientras la flota hace retornos operativos en los puntos de Corferias y Concejo de Bogotá.

Cierres de Transmilenio por disturbios

Además, la empresa de transporte confirmó que las rutas del componente TransMiZonal que circulan por el corredor de la calle 26 fueron desviadas debido a los enfrentamientos.

Las autoridades distritales monitorean los disturbios y mantienen presencia policial reforzada en el área para evitar daños a la infraestructura diplomática y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

