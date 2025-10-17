Una fuerte alteración del orden público se registra este viernes en inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos, en el occidente de Bogotá.

(Vea también: Confirman primer muerto en protestas en Lima (Perú); un policía fue quien disparó)

Encapuchados y algunos grupos indígenas protagonizan enfrentamientos con miembros de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), lo que ha provocado caos en la movilidad y afectaciones al sistema de transporte público.

De acuerdo con reportes oficiales, los hechos comenzaron pasadas las 3:40 p. m., cuando un grupo de manifestantes inició ataques en la zona diplomática ubicada sobre la calle 26, una de las vías principales de la capital.

“Manifestantes se ubican en la Av. El Dorado (calle 26) con carrera 50, sentido occidente-oriente, y provocan afectación en la movilidad”, informó la Secretaría de Movilidad. Las autoridades recomiendan evitar el sector debido a los bloqueos y desvíos.

#BOGOTÁ | A esta hora hay enfrentamientos entre la UNDMO y manifestantes indígenas frente a la Embajada de Estados Unidos. Un policía resultó herido por ataque con flechas. TransMilenio mantiene cerradas las estaciones Corferias, Ciudad Universitaria, Quinta Paredes,… pic.twitter.com/JqT1ukuyHt — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 17, 2025

Cientos de Indígenas llegan a las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos, bloquean el paso por la calle 26 hacia el oriente 🤨@USEmbassyBogota pic.twitter.com/7aQ5WJE299 — Ines del alma mía (@InesBetancur1) October 17, 2025

La situación obligó a suspender temporalmente la operación en varias estaciones de TransMilenio, entre ellas Corferias y Ciudad Universitaria – Lotería de Bogotá, mientras la flota hace retornos operativos en los puntos de Corferias y Concejo de Bogotá.

Además, la empresa de transporte confirmó que las rutas del componente TransMiZonal que circulan por el corredor de la calle 26 fueron desviadas debido a los enfrentamientos.

⏰#TMAhora (3:38 p. m.) 📍 Troncal Calle 26: Una movilización ajena a la operación se desplazan desde la sede de la Universidad Nacional (hacia el occidente), ocupando carriles mixtos y el exclusivo. 🟠 La flota de TransMilenio hace retorno en Corferias y Concejo de Bogotá.… pic.twitter.com/QUhE7C0EaU — TransMilenio (@TransMilenio) October 17, 2025

Las autoridades distritales monitorean los disturbios y mantienen presencia policial reforzada en el área para evitar daños a la infraestructura diplomática y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

