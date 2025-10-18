En una impactante historia sobre la soledad y el aislamiento social, se descubrió en Valencia, España, el cuerpo momificado de un hombre identificado como Antonio Famoso Jiménez, cuyo fallecimiento pasó desapercibido durante por lo menos 12 años.

La Voz de Galicia dio a conocer la insólita situación que pone en evidencia la vulnerabilidad y el olvido que acompañan a la vejez, especialmente en personas que, como Antonio, viven solas y carecen de familia cercana.

El cuerpo fue encontrado en su apartamento después de unas fuertes lluvias que ocasionaron una filtración de agua, provocando un intenso olor y un líquido oscuro que descendía por las paredes, de acuerdo con el citado medio.

Las señales alarmaron a los vecinos, quienes contactaron a los bomberos para inspeccionar el lugar. Al ingresar, hallaron una escena macabra: el cuerpo de Antonio rodeado de polvo, restos de palomas, insectos y excrementos de aves que habían anidado allí durante años.

Antonio Famoso

No es normal que tuviera todo pagado y no se le viera y la familia vive al lado

Le cogerían de la paga los pagos

Antonio Famoso tenía hijos, pero no se relacionaba con ellos

De acuerdo con las autoridades, Antonio tenía 71 años al momento de su muerte, era divorciado y había perdido contacto con sus dos hijos. Su aislamiento era tan profundo que ni siquiera los vecinos notaron su ausencia.

Curiosamente, la ventana del piso permanecía abierta, lo que permitió que los olores se dispersaran sin levantar sospechas. No fue sino hasta que un vecino del apartamento inferior sufrió una inundación tras las lluvias que las autoridades descubrieron lo ocurrido.

El dato más sorprendente de la historia del hombre que de famoso solo tenía el apellido, es que, según recogió La Kalle, su pensión seguía depositándose en su cuenta bancaria y los recibos de su vivienda se pagaban automáticamente.

