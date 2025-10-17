Una mujer fue encontrada sin vida en uno de los hoteles más icónicos de Walt Disney World, en Orlando, Florida, en un caso que ha causado conmoción por su naturaleza y por la ubicación del suceso. Las autoridades han descartado que se tratara de un accidente con el monorraíl del parque, como se especuló inicialmente, y apuntan a un posible suicidio.

¿Quién era la víctima?

La fallecida fue identificada como Summer Equitz, una mujer de 31 años, residente de Naperville, Illinois, quien era conocida entre sus allegados por ser una apasionada fanática del universo Disney. Equitz fue hallada sin vida el martes 14 de octubre en el Disney’s Contemporary Resort, uno de los hoteles más emblemáticos y cercanos al Parque Magic Kingdom.

Según confirmó la Oficina del Sheriff del Condado de Orange (OCSO), Equitz había sido reportada como desaparecida unas horas antes de que su cuerpo fuera descubierto.

El hallazgo se produjo luego de una llamada de emergencia hecha por otros huéspedes del hotel, quienes afirmaron haber visto un cuerpo en una de las terrazas del edificio.

¿Qué se sabe sobre la causa de muerte?

De acuerdo con el informe preliminar del Médico Forense del Condado de Orange, la causa de muerte fueron múltiples lesiones por impacto contundente. Si bien aún no se han esclarecido todos los detalles del caso, las autoridades han sugerido que podría tratarse de un suicidio. La investigación sigue en curso para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos.

Cabe destacar que en un primer momento circularon versiones erróneas que señalaban que Equitz habría sido golpeada por el monorraíl que atraviesa el hotel Contemporary. Esta teoría fue descartada oficialmente poco después por la policía local, que aclaró que la víctima no fue arrollada por ningún vehículo del parque.

¿Cómo ocurrió el hallazgo?

La tragedia se conoció durante la noche del martes. Los equipos de emergencia y la policía llegaron rápidamente al lugar tras los reportes de los testigos. Como parte del procedimiento, el servicio del monorraíl —que conecta varios parques y hoteles de Disney World y transporta a más de 150.000 personas al día— fue suspendido temporalmente mientras se acordonaba la zona y se realizaban las labores forenses.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron una carpa blanca instalada por el personal de emergencia en la terraza del hotel, además de varios vehículos policiales apostados en el área. La escena generó inquietud entre los visitantes, acostumbrados a la atmósfera alegre y familiar del parque.

Hasta el momento, Disney World no ha emitido ningún comunicado oficial sobre lo sucedido. El resort, que suele presentarse como “el lugar más feliz del mundo”, ha mantenido total discreción respecto al caso.

Uno de los elementos que ha causado mayor impacto entre quienes conocían a Summer Equitz es que diez meses antes ella había anunciado públicamente que estaba embarazada. Aunque no se han revelado más detalles sobre su situación familiar o emocional en los meses previos, su viaje a Disney habría sido realizado sin informar a sus seres cercanos, lo que ha aumentado la preocupación y el misterio en torno a sus últimos días.

El caso de Summer ha encendido una conversación más amplia sobre la salud mental, incluso en escenarios inesperados como los parques de entretenimiento. La policía continúa investigando el incidente, a la espera de esclarecer por completo las circunstancias que llevaron a esta trágica pérdida.

