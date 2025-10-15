El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su Gobierno evalúa la posibilidad de llevar a cabo ataques terrestres contra cárteles de narcotráfico en Venezuela, luego de una serie de operativos militares en altamar que han dejado decenas de muertos.

(Vea también: Trump autorizó a la CIA para hacer misiones secretas en Venezuela; habló de derrocar a Maduro)

Desde agosto, Washington mantiene desplegados buques y aviones de guerra en el Caribe, frente a las costas venezolanas, como parte de su estrategia para combatir el narcotráfico en la región.

De acuerdo con reportes oficiales, ya se han ejecutado al menos cinco ataques contra embarcaciones pequeñas, en los que habrían muerto 27 personas señaladas por EE. UU. como “narcoterroristas”.

Lee También

La amenaza de Donald Trump a Venezuela

Trump aseguró que las acciones en el mar ya están “bajo control” y dejó abierta la puerta a extender las operaciones en territorio venezolano. “Ciertamente, estamos pensando ahora en la tierra, porque ya tenemos bien bajo control el mar”, afirmó el mandatario desde el Despacho Oval al responder una pregunta de la prensa sobre esa posibilidad.

Trump on Venezuela: We are certainly looking at land now. We have the sea under control. pic.twitter.com/XtU3nqZwzz — Clash Report (@clashreport) October 15, 2025

La declaración refuerza el tono más agresivo de la actual política antidrogas de Washington, que en los últimos meses ha aumentado la presión militar sobre el Caribe y Sudamérica bajo el argumento de frenar el flujo de narcóticos hacia Estados Unidos.

* Pulzo.com se escribe con Z