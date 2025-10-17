Lejos de escándalos de pareja que son públicos, un par de recién casados sorprendieron al mundo con una iniciativa que se viralizó muy pronto y que surgió en medio del momento más importante de sus vidas unidos.

Una particular escena con un pastel de boda hecho con pollo frito se abre pista como tendencia por las imágenes que se divulgaron en el matrimonio de unos famosos en el exterior.

¿Por qué es tendencia un pastel de matrimonio hecho de pollo frito?

En una boda reciente celebrada en Egipto, los novios decidieron romper con lo habitual y reemplazaron el clásico pastel nupcial por una torre hecha completamente de pollo frito.

La novia, Dina Hesham (hija de la reconocida doctora Heba Qutb) optó por esta idea innovadora para su gran día, y el resultado no pasó desapercibido: se volvió viral en redes y causó un debate sobre las nuevas tendencias en celebraciones matrimoniales.

Heba Qutb es una experta egipcia, ampliamente conocida por su trabajo en consejería matrimonial, especialmente cuando integra su enfoque con la interpretación de principios islámicos. Qutb dirige un programa televisivo llamado ‘The Big Talk’ (‘La Gran Charla’) transmitido por Al Mehwar. Por eso, la boda de esa pareja tuvo el reconocimiento por ser celebridades.

Con esta decisión, los novios rompieron con las convenciones del banquete clásico de bodas y dieron paso a una propuesta lúdica, emocional y muy personal. Lo hacían con humor, creatividad y una intención clara: convertir la comida en protagonista y redefinir lo que una torta de boda puede ser.

Este suceso resuena en medio de una ola creciente de parejas que apuestan por celebrar su amor con elementos distintivos, originales y simbólicos, más allá de las expectativas tradicionales.

En ese sentido, el pastel de pollo frito deja de ser solo un acto simbólico de unión y se transforma en una declaración de identidad, creatividad y espontaneidad.

¿Cómo se ve un pastel de matrimonio hecho de pollo frito?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Moment Makers ✨ (@momentmakers_eg)

El ‘pastel’ de pollo frito fue presentado en varios niveles, decorado con diferentes salsas, y servido con la misma ceremonia del corte que suele tener una torta tradicional.

En el video compartido por la cuenta @Momentmakers_eg se observa a la pareja disfrutando, bailando y saboreando el pollo junto a sus invitados, quienes anticiparon el momento con aplausos y risas.

Para hacer un pastel de matrimonio con pollo frito, se apilaron varias capas de piezas grandes de pollo crujiente (muslos, piernas y pechugas) en forma de torre sobre una base firme. Usaron soportes o bandejas de distintos tamaños para dar estabilidad.

Finalmente, la decoración con salsas, hierbas frescas y toques personalizados como flores comestibles o banderines fue clave, además de asegurar cada nivel con palillos largos o brochetas.

Este tipo de pastel rompe con la tradición y aporta un toque original, divertido y sabroso a cualquier celebración de bodas. Al final, se sirve caliente, acompañado de guarniciones como puré, papas fritas o ensaladas.

¿Quién es Heba Qutb?

Heba Qutb, también escrita Heba Kotb y madre de la ocurrente novia que presentó un pastel de matrimonio hecho de pollo frito, es conocida con el apodo mediático de ‘la Dr. Ruth de Egipto’, en alusión a la estadounidense, por su labor pública hablar de temas íntimos en contextos culturales conservadores, siempre procurando adaptar su mensaje al marco religioso.

Nació en 1967 y es una profesional egipcia certificada, ampliamente conocida por su trabajo en consejería matrimonial, especialmente cuando integra su enfoque con la interpretación de principios islámicos.

Asistió a la Universidad de El Cairo para su formación médica, y más adelante obtuvo una especialización en sexología clínica, así como doctorado en ese tema desde una perspectiva que combina conocimientos científicos con valores religiosos.

