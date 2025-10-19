Cristian Montenegro se ha convertido en uno de los personajes más reconocidos de las redes sociales en los últimos años, pues desde que sus fotos con su pareja de trapo se infiltraron, muchas personas lo han comenzado a seguir.

Sin embargo, vale la pena destacar que no siempre lo buscan para decirle cosas amables, sino algunas incluso fuertes, ya que por la vida que lleva y la familia que ha, literalmente, construido, lo llaman loco, lunático y demás, ya que su círculo cercano no es nada normal.

Sin embargo, el mismo bogotano por fin se destapó y dio una razón mucho más profunda de por qué hace lo que hace, dejando en el aire un problema que afecta a miles en el mundo.

En diálogo con ‘Los informantes’ del Canal Caracol, Montenegro aseguró que ante la negativa de conseguir amigos y familia, se siente bastante solo y eso hizo que le tocara construir su propia familia.

“No es por jugar ni por ser un adulto que le gusta jugar con muñecos ni nada de eso. Es un truco para yo no estar solo”, dijo Montenegro, mientras miraba a su familia de trapo.

Y es que Montenegro es consciente de que su familia no es real y que no lo va a llenar como lo hace una persona real, pero para él, a lo largo de su vida, conseguir alguien que lo acompañe no ha sido sencillo y por eso los muñecos se han presentado como una buena opción que incluso, dijo él, le han salvado la vida.

Montenegro agregó que sí ha tenido un par de relaciones, pero la última no salió del todo bien y ahí fue que cayó en una profunda tristeza de la cual le costó salir, al punto de que necesitaba alguien con quien hablar y por eso aprovechó de su condición artística para crear a Natalia, su pareja.

Luego, al ver que se sentía mejor con ella, fue creando a sus hijos, pues ahora tiene tres muñecos que lo acompañan en sus labores diarias, recordando que es ruso entre semana e ‘influencer’ los fines de semana.

“He sentido que todos los demás me han ganado. Todas las personas de carne y hueso han podido hacer cosas, menos yo, yo no he tenido ese privilegio“, contó Montenegro, un poco nostálgico, al hablar de tener hijos reales.

Y es que este es un problema que tienen muchas personas en el mundo, pues según la OMS, una de cada seis personas se sienten preocupantemente solas, lo cual puede despertar muchos problemas más como ansiedad y depresión. No todo el mundo lo maneja igual, pero Montenegro decidió crearse su propia familia para no tener esa sensación la mayoría del tiempo.

Por lo pronto, Montenegro asegura que seguirá su vida así mientras llegue alguien de verdad que lo acompañe, pues en medio de todo, le gustaría que fuera como Natalia, su pareja de juguete, pero no le pone mucho cuidado a eso.

