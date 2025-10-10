Cristian Montenegro, quien alcanzó notoriedad en redes sociales en 2023 por su relación con una muñeca de trapo a la que llamaba ‘Natalia’, fue visto recientemente limpiando vidrios en semáforos al sur de Bogotá. Un video publicado en TikTok por el usuario @juanpis27 muestra a Montenegro trabajando en la calle, lejos de la fama virtual que lo acompañó durante varios meses.

En su momento, Montenegro acumuló millones de visualizaciones en TikTok, donde compartía escenas de su vida cotidiana junto a su pareja de trapo y sus ‘hijos’, también confeccionados con materiales similares. Su cuenta llegó a tener 79.000 seguidores. Sin embargo, a pesar del alcance que tuvo en redes sociales, su situación económica no reflejó los beneficios que suelen asociarse con ser viral.

El video actual muestra a Montenegro limpiando vidrios y ya superó las 40.000 reproducciones en menos de 24 horas, creando una avalancha de comentarios en redes sociales. Muchos usuarios reaccionaron con ironía, pero también con empatía hacia su situación. Las imágenes muestran a un hombre trabajando dignamente para sostenerse, sin importar el pasado mediático que tuvo.

Las reacciones en redes a nuevo video de Cristian Montenegro

Los comentarios en TikTok reflejan una mezcla de humor, crítica y apoyo. Frases como “El man trabaja duro para comprarle el relleno a su familia”, “Lo bueno es que no lleva a los hijos a pasar hambre en los semáforos” o “La fama no es para todo mundo”, evidencian cómo la figura de Montenegro sigue provocando conversación. Otros mensajes como “Ese sí es un verdadero macho alfa, trabajando duro para sostener a su familia” y “El trabajando duro y llega a la casa y la mujer bien fría” muestran cómo su historia continúa siendo interpretada con sarcasmo, pero también como una muestra de esfuerzo personal.

Algunas versiones en redes sociales apuntan a que Cristian Montenegro podría tener un trastorno conocido como agalmatofilia, una condición que implica atracción romántica o sexual hacia figuras inanimadas como muñecos, estatuas o maniquíes. Esta condición habría marcado su vínculo con ‘Natalia’, la muñeca con la que conformó una peculiar familia que capturó la atención de miles de usuarios en redes.

