Una simple corrección en un examen terminó convirtiéndose en una de las historias más comentadas de las redes sociales en los últimos días. Todo comenzó cuando una joven estudiante publicó en su cuenta de X (antes Twitter) la nota que su profesora le dejó luego de sacar la calificación máxima en matemáticas, un gesto que ha conmovido a cientos de personas.

La protagonista de la historia es una estudiante que decidió compartir con humor y orgullo la calificación perfecta que obtuvo en un examen parcial.

Acá, la publicación:

me saqué un diez en matemática y la profesora me puso esto en la corrección del parcial yo personalmente soy la esperanza de la educación pública pic.twitter.com/v1JgMseRBs — carolinaaaaA (@bqdtiming) October 6, 2025

Hasta ahí, podría parecer una publicación más entre los millones que circulan a diario en las redes sociales. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención no fue solo su nota perfecta, sino el comentario que la docente le escribió al final del examen: “Gracias por tu examen. No todo está perdido”.

Esa breve frase, escrita en tinta roja, desató una ola de reacciones. Muchos usuarios interpretaron las palabras de la profesora como un mensaje de esperanza frente a las dificultades que atraviesa la educación pública, y como un reconocimiento a los estudiantes que todavía se esfuerzan por aprender, comprender y sobresalir académicamente.

En cuestión de horas, la publicación de Carolina alcanzó más de 761.000 visualizaciones, superó los 60.000 “me gusta” y fue compartida cientos de veces.

Los comentarios no se hicieron esperar: algunos celebraron el sentido del humor y la sensibilidad de la profesora; otros aprovecharon para reflexionar sobre el valor del esfuerzo y el compromiso académico en tiempos en los que la motivación estudiantil parece decaer.

“Qué linda forma de valorar el trabajo de los alumnos”, “ojalá todos los docentes tuvieran ese tipo de gestos”, “una frase así puede marcar la diferencia en la vida de un estudiante”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Más allá de las distintas lecturas, el episodio sirvió para poner sobre la mesa una conversación importante: la relación entre docentes y estudiantes en un contexto en el que muchas veces predomina la desmotivación.

La nota de la profesora fue vista como un recordatorio de que la enseñanza no se trata únicamente de evaluar, sino también de reconocer y celebrar el esfuerzo.

