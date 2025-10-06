Un curioso y controversial episodio ocurrido dentro de una entidad bancaria se volvió viral en redes sociales luego de que un ciudadano, aparentemente cansado de la inseguridad, aprovechara que un presunto ladrón estaba esposado y bajo custodia policial para propinarle una fuerte cachetada.

Acto seguido, y expresando su furia, el hombre le gritó con rabia: “¡Ve a trabajar, malp…! ¡Ve a trabajar, desgraciado!”.

El video, grabado por otro cliente del banco, muestra el instante exacto en que el hombre se acerca al supuesto delincuente, que permanece de pie y con las manos esposadas, y sin dudarlo le lanza un golpe abierto en la cara.

Acá, el momento en cuestión:

La escena desató gritos y murmullos entre los presentes, mientras los policías que custodiaban al capturado observaban la situación sin intervenir.

Aunque se desconoce el lugar exacto donde ocurrió el hecho (al parecer en Soledad, Atlántico), la grabación ha circulado por diferentes plataformas de redes sociales.

Para muchos usuarios, el episodio refleja el sentimiento de frustración de buena parte de la ciudadanía frente a los constantes casos de robo y violencia en el país.

“Vaina linda”, “los policías ni se inmutaron”, “le hubiera dado más duro”, “felicitaciones a ese héroe”, “esa no se olvida”, “lo reinició”, “le dio la bendición de salida”, son algunos de los mensajes que se leen en los comentarios del video compartido en X.

Varios internautas incluso celebraron la serenidad de los uniformados, que decidieron no intervenir en medio del momento de furia. Otros, por el contrario, señalaron que el gesto, aunque comprensible por el hartazgo de la gente, no deja de ser una agresión y podría constituir una falta contra la ley.

El hecho ocurre en un contexto de creciente preocupación por los niveles de inseguridad en varias ciudades del país. Robos a mano armada, atracos a plena luz del día y asaltos en establecimientos comerciales son temas frecuentes en redes sociales, donde cada nuevo caso alimenta el descontento y la desconfianza hacia la autoridad.

