Un video en TikTok ha conmovido profundamente a miles de usuarios, luego de que una joven compartiera el momento en el que decidió encender el celular que había pertenecido a su abuelo, fallecido en 2023.

(Vea también: Murió ‘influencer’ que practicaba deporte de alto riesgo: tragedia quedó grabada en video)

Lo que encontró en el dispositivo se convirtió en un inesperado viaje lleno de recuerdos familiares que no solo la emocionaron a ella, sino también a millones de internautas.

La publicación fue hecha por la usuaria @ninitisa, quien explicó que, después de varios meses de tener el teléfono guardado, se atrevió a cargarlo y a ingresar a los archivos con la intención de revisar qué había dejado su abuelo en vida.

Según mostró, al desbloquear el dispositivo se encontró con una galería repleta de fotografías y videos que la transportaron a momentos íntimos y cotidianos de su familia.

Acá, el video en cuestión:

En el clip se puede observar cómo la joven va recorriendo la memoria del celular, descubriendo imágenes que parecían olvidadas en el tiempo. Allí aparecían ‘selfies’ de su abuelo, retratos de reuniones familiares, fotos de su perra, de ella misma en su época escolar y de su abuela, con quien el hombre compartió gran parte de su vida.

Sin embargo, el instante más impactante llegó cuando encontró un video en el que su abuelo había grabado a toda la familia reunida. Al mostrar ese fragmento en TikTok, la joven confesó no haber estado preparada para revivir esa escena tan significativa, y en la descripción de la publicación escribió: “No estaba emocionalmente lista para esto”, escribió la joven.

Las reacciones no se hicieron esperar y el video ya cuenta con más de 3 millones de reproducciones, más de 651.000 ‘me gusta’ y más de 2.250 comentarios.

La magnitud del alcance demuestra cómo, más allá de una anécdota personal, la experiencia logró tocar fibras sensibles de una amplia audiencia que se identificó con la situación.

“Su ‘selfie’ sonriendo…”, “qué lindo”, “no nos hagas esto”, “así es como él veía la vida”, “no estaba preparado para ver esto”, “esto es tan triste”, “no era mi abuelo y lloré”, “se me arrugó el corazón al ver esto”, “se me aguaron los ojos”, “lo más lindo que pude ver hoy”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Más allá de la viralidad, lo ocurrido abrió un debate sobre la manera en la que los dispositivos electrónicos se han convertido en cápsulas de memoria. Lo que para muchos es solo un aparato tecnológico, en este caso se transformó en un puente hacia el pasado y en una oportunidad para revivir momentos valiosos que, de otra manera, habrían quedado en el olvido.

