En Austin, Texas, un grupo de estudiantes está cambiando por completo la forma tradicional de aprender. En la Alpha School no hay maestros dictando clases frente a un tablero. En lugar de eso, los niños de cuarto y quinto grado usan inteligencia artificial (IA) para avanzar en materias como matemáticas, lectura y ciencias.

La rutina académica de los alumnos se concentra en las mañanas. Durante solo dos horas, trabajan con un ‘software’ educativo personalizado, guiado por IA, que adapta los contenidos al nivel y ritmo de cada estudiante. En lugar de profesores, hay adultos conocidos como “guías”, cuya tarea no es enseñar, sino motivar y acompañar el proceso individual de cada niño.

(Vea también: En China destacan querido plato típico colombiano por ser “casi un remedio natural”)

(Vea también: Cómo fue que un hombre duró 29 minutos sin respirar bajo el agua: aplicó truco clave para lograrlo)

Lee También

En las tardes, el aprendizaje toma otro rumbo. Los alumnos se enfocan en desarrollar proyectos, fortalecer habilidades como el trabajo en equipo, la oratoria y recibir nociones de educación financiera. Esta estructura busca fomentar no solo el conocimiento académico, sino también destrezas aplicables en la vida cotidiana.

Alpha School anunció una importante expansión. La institución adquirió los activos de Higher Ground Education, incluyendo materiales para nivel primario y los derechos de uso de varios campus que antes pertenecían a Guidepost Schools. Gracias a esta adquisición, la escuela abrirá diez nuevos planteles para estudiantes de kínder a octavo grado antes de que finalice el año.

Lee También

¿Cuánto cuesta estudiar en escuela que dicta clases con IA?

Sin embargo, este modelo educativo no es accesible para todos. La matrícula anual en el campus de Austin comienza en 40.000 dólares. En Virginia del Norte, otra sede de Alpha School cobra desde 65.000 dólares por año, lo que evidencia que, por ahora, este sistema está reservado para familias con altos ingresos.

Este enfoque con IA ha despertado debate en Estados Unidos sobre el acceso, la personalización del aprendizaje y el papel que deben cumplir los educadores en el futuro.

Estados Unidos critica a Petro en la ONU y evalúa si continúa apoyo a Colombia en el Acuerdo de Paz

Estados Unidos lanzó fuertes críticas al presidente Gustavo Petro durante la más reciente sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se presentó el informe trimestral sobre la paz en Colombia. El representante estadounidense, Mike Waltz, acusó al Gobierno de usar “retórica incendiaria” y de impulsar políticas que, según Washington, socavan los avances hacia una paz duradera. Además, cuestionó la ampliación del mandato de la Misión de Verificación, señalando que se ha desviado de su objetivo inicial —la desmovilización de las Farc— para centrarse en lo que calificó como “prioridades políticas excesivas”, como la JEP y el apoyo a minorías étnicas.