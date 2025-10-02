En medio de las alertas que hay para miles en Colombia, uno de los factores que más afectan en el diario vivir es el de la inseguridad. Eso quedó demostrado en un video, aunque el final tuvo un gran giro.

Un intento de atracó acabó registrado por el propio afectado, que demostró cómo lidió con esa inesperada complicación y sorprendió a quienes trataron de amedrentarlo en una escena impactante.

Video de ciclista que enfrentó a dos ladrones que trataron de robarlo

Un hombre que no se identificó contó que en el sector de La Balastrera, en el municipio de Jumbo (Valle del Cauca) por poco es víctima de atraco de su bicicleta por parte de dos hombres, pero en un video que grabó en la cámara de su casco mostró cómo los enfrentó y escapó del peligro.

El ciclista, después de los momentos de tensión que quedaron registrados en las imágenes impactantes, relató cómo fue que sufrió el mencionado percance del que salió afortunadamente ileso.

“Intentaron robarme. Me encontraba haciendo mi desplazamiento normal por el bosque sin ningún contratiempo. Al salir a la principal, a mi cámara trasera se le dañó la base. Allí me tocó detenerme para poder zafarla y guardarla cuando sin darme cuenta y de la nada llegaron dos sujetos en moto”, contó en una publicación hecha por él y replicada por la cuenta de X (antes Twitter) de Colombia Oscura.

El video mostró que los hombres lo arribaron para intimidarlo, pero que él de inmediato mantuvo la distancia y los confrontó para evitar que tuvieran alguna clase de oportunidad de quedarse con su bicicleta.

En medio de insultos de ambas partes, esas personas le lanzaron piedras en un nuevo intento de agresión para doblegarlo en el intento de hurto en una zona que parece rural en el mencionado municipio cercano a Cali, capital de Valle del Cauca.

Incluso, cuando el ciclista gritó por ayuda al indicar que era blanco de un robo por parte de los sujetos en cuestión, ellos se alejaron del lugar en el que se trató de ejecutar el atraco.

De hecho, la grabación que hizo el protagonista del registro audiovisual permitió obtener algunas imágenes del rostro de uno de los hombres que lo arribaron de manera agresiva en ese lugar.

Al final, explicó que prefirió buscar una nueva ruta que estuviera más cercana al pueblo y no tanto por zona rural para evitarse el encuentro otra vez con los mismos que los agredieron, en una escena de tensión que se hizo viral.

¿Cómo evitar riesgos de seguridad al montar bicicleta en carreteras?

Montar bicicleta en carretera puede ser una experiencia increíble, pero también implica riesgos, incluyendo la posibilidad de robos o hurtos. Estas son algunas recomendaciones para reducir tanto los riesgos de accidentes como los de seguridad frente a ladrones:

Equipo adecuado y visibilidad: siempre usa casco que cumpla estándares de seguridad, bien ajustado. Verifica frenos, neumáticos, manubrios y que las luces delanteras (blancas) y traseras (rojas) funcionen correctamente. En condiciones de poca luz o de noche, emplea ropa reflectante o elementos fluorescentes.

siempre usa casco que cumpla estándares de seguridad, bien ajustado. Verifica frenos, neumáticos, manubrios y que las luces delanteras (blancas) y traseras (rojas) funcionen correctamente. En condiciones de poca luz o de noche, emplea ropa reflectante o elementos fluorescentes. Conducir de forma predecible: señalar giros con antelación, mantener una trayectoria recta, evitar zigzaguear entre vehículos estacionados o en movimiento. Nunca montar con auriculares o distraído, ya que se reduce la capacidad de percibir lo que ocurre alrededor.

señalar giros con antelación, mantener una trayectoria recta, evitar zigzaguear entre vehículos estacionados o en movimiento. Nunca montar con auriculares o distraído, ya que se reduce la capacidad de percibir lo que ocurre alrededor. Andar en lugares visibles y bien iluminados: los ladrones prefieren zonas oscuras o poco transitadas. Aparcar la bicicleta frente a cámaras de seguridad, en espacios concurridos o con buena iluminación disuade el robo.

los ladrones prefieren zonas oscuras o poco transitadas. Aparcar la bicicleta frente a cámaras de seguridad, en espacios concurridos o con buena iluminación disuade el robo. Ser consciente del entorno mientras se pedalea: observar la ruta, evitar zonas peligrosas, mantener los objetos personales guardados. Ante comportamientos sospechosos (alguien siguiéndote, personas cerca demasiado insistentes) cambiar de ruta o buscar asistencia.

observar la ruta, evitar zonas peligrosas, mantener los objetos personales guardados. Ante comportamientos sospechosos (alguien siguiéndote, personas cerca demasiado insistentes) cambiar de ruta o buscar asistencia. Planificar rutas y condiciones: escoger carreteras con menor tráfico, buen mantenimiento del pavimento, hombros o vías auxiliares si están disponibles. Evitar horas de mucho calor, lluvia intensa u otros factores que reduzcan visibilidad o agarre. Verificar estado del clima antes de salir.

escoger carreteras con menor tráfico, buen mantenimiento del pavimento, hombros o vías auxiliares si están disponibles. Evitar horas de mucho calor, lluvia intensa u otros factores que reduzcan visibilidad o agarre. Verificar estado del clima antes de salir. Atención constante y mentalidad defensiva: asumir que otros conductores podrían no verlo, así que mantenerse alerta ante señales de peligro como puertas de autos abriéndose, intersecciones, giros de autos, peatones. Tener ambas manos disponibles para frenar y maniobrar.

