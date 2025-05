Este sábado 10 de mayo, el reconocido periodista deportivo Ricardo Henao vivió un amargo episodio en la capital del país, donde fue despojado de su bicicleta, una Pinarello Angliru de alto valor, en el sector de Patios, lugar muy frecuentado por ciclistas aficionados.

Según contó el también comentarista, dos hombres, haciéndose pasar por ciclistas, lo abordaron con engaños para cometer el hurto.

Sin embargo, no pasaron muchos días para que la pesadilla del comunicador terminara, pues este lunes 12 de mayo confirmó en sus redes sociales que, misteriosamente, una persona le dejó la bicicleta en las instalaciones del Canal RCN.

“La bicicleta que me habían robado el sábado apareció. Una persona se acercó al Canal RCN, abordó a uno de los encargados de seguridad y le dijo ‘entréguele esta bicicleta a Ricardo Henao que es de él’. Eso fue lo que me han confirmado”, indicó Ricardo Henao en un video publicado en Instagram.

De acuerdo con su relato, el hecho de que le regresaran la bicicleta —que vale unos cuantos millones de pesos—, lo dejó gratamente sorprendido, teniendo en cuenta que esas situaciones casi no ocurren en Colombia.

“Es un hecho que me sorprende muchísimo. Agradezco que me pasó, estoy muy contento porque recuperé mi bicicleta. No era tan fácil, pero por lo menos puedo decir que apareció y puedo seguir montando en ella. Quiero agradecer a la Policía que estuvo muy atenta, me ayudó y me colaboró en todo este caso”, agregó en periodista de RCN en su publicación.

¿Cómo fue el robo que sufrió Ricardo Henao?

Según relató el periodista deportivo, uno de los sujetos que se le acercó inició una conversación amistosa sobre ciclismo, incluso ofreciéndole una tarjeta con datos para que compartieran futuras rutas. Esto lo llevó a detenerse, momento que aprovecharon para actuar.

“Empecé a conversar de todo lo que uno hace en bicicleta. Habitualmente se me acerca mucha gente y trato de ser cordial. De un momento a otro, el señor quiso darme una tarjeta con sus datos para salir a montar. En ese momento paré […]. Luego, se nos acercó un amigo de esa persona”, describió Henao inicialmente.

Luego, agregó: “La sorpresa fue cuando el tipo me dijo que necesitaba mi bicicleta: ‘No le vamos a hacer nada, pero bájese de ella’”.

En su denuncia, el comunicador aclaró que no fue violentado y no hubo armas de ningún tipo para cometer el acto delictivo.

“Me siento impotente y triste. Esa bicicleta representaba un gran esfuerzo, y ahora no puedo confiar en nadie cuando salgo a rodar”, expresó Henao.

A pesar de agradecer que no hubo agresión física, lamentó la inseguridad que afecta a los ciclistas en la capital y destacó cómo este incidente reaviva el debate sobre la falta de garantías para quienes practican este deporte.

