Una muerte en Cali tiene sorprendidos y tristes al periodismo deportivo nacional, pero especialmente a los de la capital del Valle del Cauca. Juan Antonio Bernardi fue encontrado sin vida cerca del parque del Perro, en el barrio de San Fernando del sur de la ciudad, según la información del periódico El País.

Se conoció que Juan Antonio fue visto por última vez el primero de mayo, día festivo, por su familia al salir de su casa. Con el pasar del tiempo, la angustia crecía, pues no tenía conocimiento de su paradero.

Finalmente, las autoridades informaron del hallazgo del cuerpo en la madrugada del viernes 2 de mayo, dijo que medio citado anteriormente. Hasta el momento, se desconocen los motivos del fallecimiento y se llevan a cabo las investigaciones para determinar qué fue lo que pasó.

¿Quién era Juan Antonio Bernardi?

Juan Antonio Bernardi era un periodista y confeso hincha del Deportivo Cali, equipo del que también era socio. El club fue uno de los primeros en pronunciarse sobre el fallecimiento y expresó sus condolencias por lo sucedido.

(Vea también: Muestran dónde están las cenizas de Sandra Reyes; la tienen rodeada de plantas)

“La Asociación Deportivo Cali lamenta profundamente el fallecimiento de Juan Antonio Bernardi, prestigioso periodista de la región. Enviamos un mensaje de solidaridad en este difícil momento a su familia, amigos y allegados. Descanse en paz”, fue el trino de la institución.

✝️ La Asociación Deportivo Cali lamenta profundamente el fallecimiento de Juan Antonio Bernardi, prestigioso periodista de la región. Enviamos un mensaje de solidaridad en este difícil momento a su familia, amigos y allegados. Descanse en paz. 🙏 pic.twitter.com/ZcpVIpTEed — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) May 2, 2025

Durante varios años fue panelista de RCN Radio de Cali y hacía parte del programa ‘Supercombo del deporte’. Durante el último tiempo tenía un espacio de debate con César Polanía y Óscar Rentería en Telepacífico. Este último también se despidió, recordando que lo conocía hace bastantes años.

“Conocí a Juan Antonio Bernardi hace muchos años. Fue mi compañero en radio y televisión. Hincha apasionado del Cali y como polemista nunca le perdonó nada a nadie. Su muerte entristece mi alma. Me duele, porque fue y siempre será mi amigo. Juan, me tomaste ventaja, pero tranquilo, porque en cualquier momento volveremos a debatir con el éxito de siempre. No te quise. Te quiero mucho”, escribió el exintegrante de Win Sports.

Conocí a Juan Antonio Bernardi hace muchos años. Fue mi compañero en radio y televisión. Hincha apasionado del Cali y como polemista nunca le perdonó nada a nadie. Su muerte entristece mi alma. Me duele, porque fue y siempre será mi amigo. Juan, me tomaste ventaja, pero… pic.twitter.com/4wGvHQ1lNy — Óscar Rentería Jiménez (@oscarrenteriaj) May 3, 2025

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.