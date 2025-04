Recientemente, la familia de Isabel Muñoz Chaves volvió a hablar sobre el caso que consternó al país en 2017. Lo anterior avivó el debate sobre la salud mental y los efectos colaterales que puede provocar esta delicada situación.

Y es que el 15 de junio de 2017, una trágica situación estremeció al Hospital Universitario del Valle. Isabel Muñoz Chaves, una joven médica de 28 años, falleció luego de que otra mujer cayera sobre ella en un intento de quitarse la vida.

Bernardo Muñoz, padre de Isabel Muñoz, explicó cómo recibieron dicha noticia inesperada, teniendo en cuenta que ese era un día más en la carrera de la joven médica que trabajaba en uno de los hospitales más importantes de Santiago de Cali.

En diálogo con el programa ‘Los Informantes’, de Caracol Televisión, los padres de la víctima explicaron que ella había crecido en un círculo rodeado de temas relacionados con laboratorios y el sector salud, situación que quizá influyó en su meta académica.

El día de la tragedia, Isabel llegó como de costumbre a la cafetería del hospital para tomar un café y compartir con uno de sus compañeros. Según relató su padre, ella se sentó en su lugar habitual, pero cuando su amigo se levantó para ir a buscar sus llaves, Isabel decidió ocupar su puesto y fue ahí cuando sucedió lo inesperado.

Socorro Chaves habló sobre el momento exacto en el que recibió la noticia: “Me puse a hacer bicicleta, cuando me llamó un primo: ‘Socorrito, ¿usted ha oído noticias? ¿Dónde está Isabel?’ Yo le contesté que estaba en el hospital. Cuando volví a la bicicleta, sentí un frío; pensé: ‘Se me bajó la presión’. Las piernas me temblaban. Hasta que mi hijo me llamó y me dijo que Isabelita se había muerto”, le dijo a ‘Los Informantes’.