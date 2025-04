Este martes, 29 de abril, Arsenal y PSG se enfrentan por las semifinales de la Champions League, en lo que se espera sea un partidazo, ya que se ven las caras dos equipos ofensivos que brindan buen espectáculo.

Cabe recordar que el equipo dirigido por Mikel Arteta viene de eliminar al siempre favorito Real Madrid en los cuartos de final, mientras que el de Luis Enrique sacó del camino a la revelación de la competencia, Aston Villa.

