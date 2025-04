Luego de la dolorosa derrota en la Copa del Rey ante Barcelona (3-2), desde Europa se dio a conocer que Carlo Ancelotti dejará el banquillo ‘Merengue’, lo que será el fin de su segunda etapa vestido de blanco.

Fabrizio Romano, experto en transferencias, confirmó en sus redes sociales que el técnico italiano estará al frente del Real Madrid hasta mitad de año, es decir, hasta el final de temporada. Por ende, no dirigirá al cuadro español en el Mundial de Clubes que arranca el próximo 15 de junio.

Fue en ese contexto que Romano indicó que el futuro de Carlo Ancelotti está en Brasil, pues habría llegado a un principio de acuerdo con la selección pentacampeona del mundo.

“Carlo Ancelotti y Brasil han llegado a un principio de acuerdo para que el italiano se convierta en el entrenador de la selección para el Mundial de 2026″, escribió el experto.

🚨🇧🇷 BREAKING: Carlo Ancelotti and Brazil have reached an agreement in principle for the Italian to become Seleçao head coach for the World Cup 2026.

Deal valid from June, NOT after Clubs World Cup.

Real Madrid and Ancelotti would part ways nicely with formal steps needed next. pic.twitter.com/w0KuNqvMEj

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 28, 2025