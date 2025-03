Real Madrid visita el estadio Metropolitano este miércoles 12 de marzo, con el objetivo de avanzar de ronda en la Champions League, enfrentando a su rival de patio, Atlético de Madrid, por la vuelta de los octavos de final.

Fue en este contexto que surgió un rumor en España sobre un presunto conflicto entre las estrellas Kylian Mbappé y Vinicius Júnior, el cual habría causado una ruptura en el camerino.

El periodista de la Cadena Ser Antón Meana aseguró que: “La relación entre ‘Vini’ y Mbappé no es tan buena como parece. No son rivales, no son enemigos, no se odian, pero percibo que nos quieren vender una hermandad que no existe. La relación entre ellos no atraviesa su mejor momento”.

Así pues, Carlo Ancelotti le dio cara a las versiones y, en la previa al clásico entre Atlético Madrid y Real Madrid, apagó el incendio de lo que sería un verdadero escándalo.

El estratega italiano confirmó que la relación entre ambos delanteros es buena y que es falsa la opinión del periodista mencionado.

“Eso que vieron ustedes yo no lo he visto. No puedo comentar sobre dos futbolistas que se llevan muy bien”, dijo Ancelotti.

❌ANCELOTTI desmiente una MALA RELACIÓN entre VINICIUS y MBAPPÉ: 👍”Se llevan muy bien”. pic.twitter.com/TFOdztHiK8 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 11, 2025

A qué hora juegan Atlético de Madrid vs. Real Madrid

Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan por los cuartos de final de la Champions League, en un partido que se podrá ver en Colombia desde las 3 de la tarde.

🗺️ ¡Estos son los horarios del partido! pic.twitter.com/Ie9Ytk8mbq — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 12, 2025

