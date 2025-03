Este miércoles, 12 de marzo, se definen los ocho equipos clasificados a los cuartos de final de la Champions League, en lo que se espera sea una jornada electrizante, tal y como ocurrió este martes con la eliminación de Liverpool a manos del PSG.

No obstante, el derbi espa√Īol no es el √ļnico duelo atractivo de la serie de octavos de final, pues tambi√©n se disputar√°n los duelos Lille vs. Dortmund; Aston Villa vs. Brujas y Arsenal vs. PSV.

Cómo quedaron los partidos de vuelta de los octavos de Champions League

Lille 2-1 Dortmund

Atlético Madrid 1-0 Real Madrid

Aston Villa 3-0 brujas.

Arsenal 2-2 PSV.

Llaves confirmadas cuartos de final Champions League

Bayern Munich vs. Inter de Mil√°n.

Barcelona vs. Borussia Dortmund.

PSG vs. Aston Villa.

Real Madrid/Atlético de Madrid vs. Arsenal.

Champions League EN VIVO hoy miércoles 12 de marzo

 

5:50 p.m2025-03-12T17:50:47-05:00 ID: oawdq Real Madrid eliminó al Atlético en los penales

 

5:31 p.m2025-03-12T17:31:00-05:00 ID: oqcst Real Madrid y Atlético de Madrid se van a los penales

 

4:55 p.m2025-03-12T16:55:47-05:00 ID: ewdmh Atlético de Madrid y Real Madrid se van al alargue 1-1 va la serie de Champions

 

4:53 p.m2025-03-12T16:53:41-05:00 ID: jnpfx Minuto 90: Aston Villa goleó a Brujas y está en cuartos de final

4:52 p.m2025-03-12T16:52:47-05:00 ID: omgjt Minuto 90: Arsenal clasificó a los cuartos de final

 

 

4:28 p.m2025-03-12T16:28:02-05:00 ID: rysdu Minuto 70: REAL MADRID FALLA UN COBRO DE PENALTI Vinicius desperdició la opción para que Real Madrid tomara ventaja en la serie de Champions League.

 

4:21 p.m2025-03-12T16:21:12-05:00 ID: tdfdq Minuto 57: GOOOOOL DE ASTON VILLA Matsen pone el 2-0 parcial y hunde al Brujas en Champions League.

 

4:13 p.m2025-03-12T16:13:30-05:00 ID: aszty Minuto 50: GOOOOOL DE ASTON VILLA Marco Asensio abre el marcador en el Villa Park. Aston Villa 1-0 Brujas.

 

4:04 p.m2025-03-12T16:04:23-05:00 ID: kdboz Arrancha el segundo tiempo en Champions League 45 minutos para definir los cruces de cuartos de final.

 

3:48 p.m2025-03-12T15:48:10-05:00 ID: cexx Finaliza el primer tiempo Atlético de Madrid 1-0 Real Madrid; Arsenal 2-1 PSV; Aston Vila 0-0 Brujas.

 

3:41 p.m2025-03-12T15:41:11-05:00 ID: iuxaz Minuto 37: GOOOOOOL DEL ARSENAL Los ‚ÄėGunners‚Äô van ganando 2-1 al PSV y la serie esta m√°s que definida (9-2).

 

3:20 p.m2025-03-12T15:20:33-05:00 ID: nnamy Minuto 18: Arsenal y PSV empatan 1-1 Zinchenko anotó para los ingleses, mientras que Perisic para los neerlandeses.

 

3:16 p.m2025-03-12T15:16:03-05:00 ID: xpdqw Minuto 15: pero qu√© im√°genes llegan desde el derbi Se vive el juego desde la entrada, con pica incluida. ¬°Se pic√≥ entre Giuliano Simeone y Mbapp√©! ūüďļ Toda la #UCL, por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/njYHls9uen ‚ÄĒ SportsCenter (@SC_ESPN) March 12, 2025

 

3:13 p.m2025-03-12T15:13:55-05:00 ID: lizru Minuto 10: as√≠ fue el gol del Atl√©tico para abrir el marcador en el juego de vuelta 1-0 en la vuelta y empate a un tanto en el global. ¬°De Paul, Conor Gallagher y todo 1-0 ante Real Madrid en el arranque! ¬°Qu√© partidazo! ūüďļ Toda la #UCL, por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/oY6dkUV6VR ‚ÄĒ SportsCenter (@SC_ESPN) March 12, 2025

 

3:10 p.m2025-03-12T15:10:00-05:00 ID: shlim Minuto 1: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL del Atl√©tico de Madrid Gallagher vacun√≥ de entrada y ya empat√≥ la serie en el Metropolitano. 1-1, en el global. YES, SIR. VAMOOOOOOOOOS ūüĒī‚ö™ÔłŹ pic.twitter.com/StLECWYksR ‚ÄĒ Atl√©tico de Madrid (@Atleti) March 12, 2025

 

3:03 p.m2025-03-12T15:03:10-05:00 ID: lgzth ¬°Comenz√≥ el partido en el Metropolitano! Atl√©tico de Madrid, a por la remontada; Real, a aguantar la llave. VAMOS ‚̧ԳŹūü§ć pic.twitter.com/1tu9f6PFf9 ‚ÄĒ Atl√©tico de Madrid (@Atleti) March 12, 2025

 

2:37 p.m2025-03-12T14:37:29-05:00 ID: oiicr ¬°Final del juego! Borussia Dortmund pas√≥ a los cuartos de final 1-2 en el juego de vuelta; 3-2 en el global. Los alemanes se ver√°n con el Barcelona Quarterfinals, here we come! ūü§© pic.twitter.com/v9CI8jEmeK ‚ÄĒ Borussia Dortmund (@BlackYellow) March 12, 2025

2:35 p.m2025-03-12T14:35:59-05:00 ID: aklry Minuto 92: amarilla para los amarillos Bensebaini se llevó la tarjeta para el Borussia, que sigue arriba.

 

2:33 p.m2025-03-12T14:33:57-05:00 ID: bqofx Minuto 91: se salvó el local Guirassy estuvo cerca, muy cerca de cerrar la clasificación.

2:32 p.m2025-03-12T14:32:48-05:00 ID: xmguo Minuto 90: faltan solo 10 minutos Las ‚Äėabejitas‚Äô se acercan a la clasificaci√≥n ‚ėĚÔłŹ‚ėĚÔłŹ pic.twitter.com/lDkPwG17Tb ‚ÄĒ Borussia Dortmund (@BlackYellow) March 12, 2025

 

2:29 p.m2025-03-12T14:29:12-05:00 ID: pojku Minuto 86: el Dortmund agita el panal con triple cambio Entran Reyna, Ozcan y Chukwuemeka por Beier, Groß y Brandt.

 

2:27 p.m2025-03-12T14:27:47-05:00 ID: hpxns Minuto 84: doble cambio en el Lille Entran Gomes y Sahraoui; salen Mukau y Arnar Haraldsson.

 

2:26 p.m2025-03-12T14:26:37-05:00 ID: klohn Minuto 83: amarilla para Mukau El local vio otra tarjeta.

 

2:25 p.m2025-03-12T14:25:12-05:00 ID: rzrwy Minuto 80: ¬°se salvaron las ‚Äėabejitas‚Äô! El Lille arrim√≥ con David, pero Kobel evit√≥ el peligro.

 

2:24 p.m2025-03-12T14:24:05-05:00 ID: ctusv Minuto 79: cambio en el Dortmund Entró Bynoe-Gittens oir Adeyemi.

 

2:22 p.m2025-03-12T14:22:42-05:00 ID: hvkro Minuto 74: cambio en el Lille Entró Matías Fernández y salió Ayyoub Bouaddi

 

2:21 p.m2025-03-12T14:21:25-05:00 ID: bqnxu ¬ŅQue c√≥mo fue el gol del Borussia? ¬°Pues un golazo! ¬°Qu√© GOLAZO de Borussia Dortmund! ¬°Espectacular lo de Maximilian Beier para el 2-1 ante Lille! ūüďļ Toda la #UCL, por #DisneyPlus pic.twitter.com/zxSGoL7bGt ‚ÄĒ SportsCenter (@SC_ESPN) March 12, 2025

 

2:07 p.m2025-03-12T14:07:35-05:00 ID: hndow Minuto 65: GOOOOOOL DEL DORTMUND Beier marca el 2-1 y pone a Dortmund en los cuartos de final por ahora.

 

2:06 p.m2025-03-12T14:06:49-05:00 ID: zyhox As√≠ fue el gol de Borussia Dortmund ¬°EXPERIENCIA y partido igualado! Emre Can marca el 1-1 de Dortmund de visitante vs. Lille en la #CHAMPIONSxESPN. ūüďļ Toda la #UCL, por #DisneyPlus pic.twitter.com/2LDyIlVDuY ‚ÄĒ SportsCenter (@SC_ESPN) March 12, 2025

2:05 p.m2025-03-12T14:05:24-05:00 ID: ycuvd Minuto 62: Lille y Dortmund empatan 1-1 Los alemanes empataron la serie y, por ahora, hay alargue.

 

1:55 p.m2025-03-12T13:55:33-05:00 ID: alhoc MINUTO 58: GOOOOOOOL DEL DORTMUND Emre Can transforma un penalti en gol y pone el 1-1 parcial contra Lille.

 

1:49 p.m2025-03-12T13:49:13-05:00 ID: oecdh Ya se juega el segundo tiempo entre Lille y Dortmund Los franceses sue√Īan con los cuartos de final de la Champions League.

 

1:38 p.m2025-03-12T13:38:35-05:00 ID: cmkxc Se acaba el primer tiempo en Francia Lille derrota 1-0 al Dortmund con gol de Jonathan David.

 

1:08 p.m2025-03-12T13:08:10-05:00 ID: zsfev Borussia Dortmund cae parcialmente con Lille La serie va 2-1 a favor del conjunto francés.

 

