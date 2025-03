Comienzan los partidos de vuelta de los octavos de final de la actual edición de la Uefa Champions League. El primer compromiso en disputarse será el de Barcelona vs. Benfica, el cual se jugará desde las 12: 45 p. m. (hora en Colombia).

La serie entre españoles y portugueses va 1-0 a favor del conjunto catalán, que oficializará como local en el choque de vuelta. Los otros tres partidos se disputarán a las 3:00 de la tarde, pero sin duda el que se llevará todos los reflectores será el de Liverpool vs. PSG; Inter de Milán vs. Feyenoord y Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich son los otros dos juegos.

Resultados de los cruces que se jugaron este martes 11 de marzo:

Barcelona 3-1 Benfica.

Inter 2-1 Feyenoord.

Liverpool 0-1 PSG.

Bayer Leverkusen 0-2 Bayern Múnich.

Así las cosas, estos son los primeros equipos clasificados a los cuartos de final de la Champions League:

Bayern

Inter

Barcelona

PSG

Champions League EN VIVO hoy martes 11 de marzo:

5:51 p.m2025-03-11T17:51:47-05:00 ID: blhmv Liverpool se impuso al PSG en los penaltis Donnarumma atajó dos disparos desde el punto blanco.

5:32 p.m2025-03-11T17:32:41-05:00 ID: vnzif Se acaba el encuentro entre Liverpool y PSG La serie se define desde el punto penalti. Máxima tensión.

5:16 p.m2025-03-11T17:16:35-05:00 ID: bjkem Se acaba el primer tiempo extra en Anfield Liverpool y PSG empatan 1-1 en el global.

4:55 p.m2025-03-11T16:55:26-05:00 ID: kqrbg Liverpool y PSG se van al alargue El gol de Dembélé obligó al tiempo suplementario.

4:53 p.m2025-03-11T16:53:57-05:00 ID: exopz ¡Inter de Milán, clasificado a los cuartos de final! Los italianos derrotaron 2-1 al Feyenoord en casa y avanzaron con un global de 4-1. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Inter (@inter)

4:51 p.m2025-03-11T16:51:36-05:00 ID: qrieo Bayern Munich, clasificado a los cuartos de Champions League El equipo de Kompany derrotó 2-0 al Leverkusen y clasificó con un global de 5-0 Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FC Bayern (@fcbayern)

3:18 p.m2025-03-11T15:18:03-05:00 ID: rpjbr Minuto 12: GOOOOOL DE DEMBÉLÉ El francés abre el marcador en Anfield y la serie está 1-1.

3:02 p.m2025-03-11T15:02:18-05:00 ID: lpvlt ¡Ya se juegan las otras series de la Champions League! Inter vs. Feyenoord; Liverpool vs. PSG; y Leverkusen vs. Bayern Munich.

