Este miércoles, 16 de abril, se definieron los cruces semifinales de la Champions League, el cual deja al FC Barcelona como favorito para llevarse el título.

El equipo ‘Culé, que dejó en el camino al Borussia Dortmund, se medirá con el Inter de Milán, mientras que el PSG y Arsenal se enfrentarán en la otra llave.

