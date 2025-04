En las últimas horas, se registró un bochornoso hecho durante una sesión del Concejo de Cali en el velódromo Alcides Nieto Patiño. En el evento se reunieron líderes de las comunas 1, 18, 19 y 20, además de varios cabildantes de la ciudad de Santiago de Cali.

(Vea también: Primer condenado por corrupción en la UNGRD: Sneyder Pinilla, a la cárcel y pagará multa)

En el evento estuvo el concejal Andrés Escobar, recordado por su polémica participación durante el estallido social de 2021, en el que quedó registrado en cámaras portando armas traumáticas. Según expuso un líder social de la zona, Escobar lo agredió luego de adelantar una intervención ante el público.

Qué pasó en el Concejo de Cali

Andrés López, líder social de la zona, fue la persona que, según se ve en los videos, fue increpada por Escobar. En el registro fílmico se ve cómo López se retira del espacio y cruza miradas con el mencionado concejal, y de un momento a otro empieza una serie de empujones con los escoltas del cabildante, mientras Andrés Escobar era retirado por otro guardaespaldas.

La también concejal de Cali, Ana Erazo, se pronunció sobre lo sucedido y dijo:

“Una persona líder de la comuna 20 estaba haciendo una denuncia, como no les gusta que les digan la verdad, pues obviamente fueron y Andrés Escobar lo enfrentó y después vinieron los escoltas a golpear al líder de la comuna 20. Eso no puede pasar, el señor Escobar definitivamente no se ha dado cuenta que él ya es un concejal, como sea, no puede irrespetar a la ciudadanía. Provocó toda esta situación y tuvimos que levantar el Concejo, esto hay que denunciarlo”, puntualizó Ana Erazo.

El líder social involucrado en la situación aseguró que todo se desató en el momento en que el que él hizo referencia al estallido social y citó a Escobar. Según López, él estaba reclamando por las “víctima” y la situación actual que vive la capital del Valle del Cauca.

“Estábamos hablando unas cosas claras sobre la administración del Concejo y sobre los trinos que ha puesto el concejal Andrés Escobar, sobre que ya está imputado y está en juicio, estábamos reclamando porque yo soy de estallido social, estábamos reclamando por las víctimas y también por lo que está aconteciendo en la ciudad de Cali, no hay que promover la violencia”, expuso.

Así tenían a @AndresLopez1327, porque encima de todo a quien querían retener era al líder. Mientras los escoltas se fueron tranquilos. pic.twitter.com/HBeq9G2lCo — Ana Erazo (@AnaErazoR) April 29, 2025

La pelea del concejal Andrés Escobar en Cali

Además, sostuvo que el concejal lo había insultado y luego de un cruce de empujones, hubo una fuerte gresca, pues personas que estaban en el punto también se habían metido en la pelea.

“Salgo de ahí, Escobar me empuja y me dice ‘gono#$&’ y se me tira encima. A raíz de eso me coge el escolta, que es mucho más grande que yo, y me empuja. Entonces yo le digo ‘¿qué pasa?’, y lo empujé también”, añadió.

Supuestamente, tanto escoltas como el mismo Escobar le habrían pegado al líder social, pues hubo “puños”.

“Ahí fue cuando me dieron puño y me cogieron entre varios escoltas, Escobar también me tiró puños y se me vino un poco de gente de ellos a pegarme, mientras la gente de nosotros, que estaba acompañándonos, también se metió en el medio”, concluyó.

Aquí las pruebas del momento en que se dio toda la situación y como un escolta de @escobarandres90 lo golpea. Hubo abuso de autoridad, violación a los deberes de servidor público. @personeriacali y @PGN_COL pic.twitter.com/PELM5iIRdz — Ana Erazo (@AnaErazoR) April 29, 2025

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.