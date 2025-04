En su video, la actriz Alina Lozano relató cómo en aquella producción empezaron a desaparecer objetos personales de los integrantes del elenco, incluidos teléfonos celulares y billeteras, lo cual generó gran malestar entre los compañeros de trabajo.

Alina Lozano destapó que actor robó en famosa telenovela colombiana

Según contó Lozano, desde el principio tuvo una fuerte intuición sobre quién era el responsable de estos robos, aunque prefirió guardar silencio. “¿A quién de ustedes les pasa como a mí, que cuando están en su lugar de trabajo y se empiezan a desaparecer las cosas, tienen como una intuición con la que uno dice ‘es esta persona’?”, preguntó en su video.

A pesar de su certeza, en ese momento optó por no señalar a nadie directamente, pues se trataba de una situación delicada y no quería provocar más conflicto. La actriz narró que en una ocasión, durante la hora del almuerzo, notó que ese actor no estaba en el comedor, lo que le despertó aún más sospechas.

Temiendo por la seguridad de sus pertenencias, decidió regresar al camerino y, al llegar, encontró al sospechoso allí solo. El hombre, al verla, argumentó que no se sentía bien y por eso no había querido comer, así que ambos permanecieron juntos hasta que terminó el descanso.



Aunque no lo confrontó, Alina quedó con la sensación de que su intuición era acertada. La situación se tornó aún más evidente cuando, después del almuerzo, su colega y amigo Luis Eduardo Arango se mostró indignado porque le habían robado 500 mil pesos de su billetera.

En ese momento, Alina sintió la necesidad de compartir sus sospechas con él, a lo que Luis Eduardo respondió que ya lo sabía, pues era un secreto a voces dentro del equipo de grabación. “Era algo que todo el mundo sabía, pero nadie hacía nada”, lamentó. Lo más sorprendente del relato fue que, según Alina, el presunto ladrón tenía una estrecha amistad con el director de la producción, lo cual explicaba por qué nunca se tomaron medidas contra él.

La actriz aseguró que, a pesar del conocimiento general sobre lo que estaba ocurriendo, la producción prefirió mirar hacia otro lado. “Se hizo su platica ahí, se hizo un stock de celulares grande”, comentó con ironía, refiriéndose a la acumulación de objetos robados.

A lo largo del video, Alina dejó claro que nunca denunció formalmente la situación ni mencionó nombres, pues su objetivo era compartir la experiencia como una reflexión sobre la confianza y los entornos laborales. A pesar del tiempo transcurrido, afirmó que su intuición no la había traicionado y que aprendió a cuidar sus pertenencias cada vez que ese actor estaba cerca.

Esta revelación causó impacto entre sus seguidores, quienes aplaudieron su valentía por contar lo sucedido, aunque también generó curiosidad por conocer la identidad del responsable.

Lozano, sin embargo, fue enfática en que no busca iniciar polémicas, sino invitar a reflexionar sobre cómo en muchos contextos laborales se pueden normalizar comportamientos inapropiados por miedo o conveniencia.

¿Cuántos años se llevan Alina Lozano y su novio?

Alina Lozano y su novio Jim Velásquez mantienen una relación sentimental a pesar de los casi 30 años de diferencia que los separan. Mientras Alina tiene 56 años, Jim cuenta con 25, una brecha generacional que ha generado todo tipo de comentarios y críticas.

