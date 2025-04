Frente a la controversia, Karen Sevillano, ganadora de la primera temporada del ‘reality’ y actual presentadora del ‘After Show’, no se quedó callada.

Durante una conversación con Pulzo, Karen fue contundente:

“Yo no apoyo la traición, y con esas amigas, ¿para qué enemigas?”. También añadió que, en una situación similar, ella habría nominado a su enemiga para proteger a su amiga. “Uno debe tener lealtad con las personas que están contigo, que te apoyan”. Por otro lado, si me hubiera tocado la oportunidad, no sé a quién habría metido, pero tengo claro que la amistad no se traiciona y que ‘la Jesuu’ hará buen papel y le va a cantar la tabla a más de una”, puntualizó.