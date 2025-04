Este jueves 24 de abril se dio una de las discusiones más fuertes que ha tenido la segunda temporada de ‘La casa de los famosos’, luego de que Yina Calderón y ‘La Jesuu’ protagonizaran un fuerte cruce de palabras.

Pero lo más grave no fue eso, pues minutos después de la acalorada discusión, que casi termina en golpes, Yina Calderón se sentó a hablar con Fernando ‘Flaco’ Solórzano sobre lo que había pasado y lanzó un comentario que dejó a más de uno en redes con “miedo”.

Ante el asombro del ‘Flaco’, quien indicó que se sorprendió por la actitud retadora con la que regresó ‘La Jesuu’, la ex ‘Protagonista de Nuestra Tele’ expresó lo siguiente:

“No le dio miedo que yo le cascara. No, pero yo soy más agresiva, maestro. Acá porque no puedo, pero afuera le voy sacando la hijue… pistola del carro. Esa malp… no me va a venir a gritar a mi casa, qué tal”, pronunció Yina Calderón.